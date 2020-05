Fase 2, ricostruzione economica ed efficientamento burocratico oggi pomeriggio un incontro tra Ancisicilia e Governo regionale

Orlando: “ripartire da sburocratizzazione ed innovazione digitale” “Uno sforzo poderoso quello fatto dal Governo e dal Parlamento regionale sulla Finanziaria che è stata una risposta di emergenza ad un’emergenza.

Questo comporta un impegno di tutti per rimuovere dei vincoli ancora presenti nei rapporti con lo Stato e con le competenti autorità dell’Ue. Stiamo uscendo gradualmente dall’emergenza ma per la seconda fase abbiamo bisogno di ulteriori risorse da investire su infrastrutture materiali e immateriali, in un’innovazione digitale che non può essere solo banda larga ma anche un’innovazione di carattere culturale”.

Lo ha detto Leoluca Orlando, presidente dell’ANCI Sicilia a margine della riunione che, organizzata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, si è svolta oggi pomeriggio in videoconferenza per definire un “Piano regionale per la ricostruzione economica e sociale dell’Isola e per l’efficientamento burocratico.”

“Adesso –continua Orlando – è necessario immaginare una progettualità settore per settore per favorire la rinascita della nostra economia e per consentire a tutte le attività produttive di rimettersi in marcia operando le scelte più opportune per rimanere sul mercato. E per questa ragione abbiamo sollecitato più volte il governo nazionale a indicare i protocolli di sicurezza per i vari settori. I sindaci, in questa fase, daranno il loro contributo attraverso la predisposizione di un documento puntuale per immaginare come possa essere avviata la seconda fase rispetto alla prospettiva degli enti locali”.

Com. Stam.