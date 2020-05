Fase 2 EAV – UGL autoferrotranvieri: forti difficoltà per arginare l’affluenza viaggiatori e far rispettare la distanza sociale

La fase 2 per i servizi ferroviari di EAV non inizia nel migliore dei modi, soprattutto sulla linea Circumflegrea, si sono verificate non poche difficoltà per arginare gli assembramenti sui treni, vista l’alta affluenza dei viaggiatori

La UGL Autoferrotranvieri, insieme ad altre Organizzazioni Sindacali, lo aveva ribadito in sede di riunione aziendale la scorsa settimana di ciò che poteva accadere…. È successo!!!

Era inevitabile aspettarsi condizioni di quelle viste oggi sulle reti tv nazionali, con l’idea di effettuare l’identico servizio svolto in Fase 1 del Covid19.

Avevamo chiesto un presenziamento maggiore almeno negli impianti più critici e sovraffollati e lungo le tratte ferroviarie, ma ci fu negato. Incrementare ulteriori treni, manco a dirlo. La risposta che ci fu data fu quella di non avere abbastanza materiale rotabile a disposizione, anche per le linee Flegree.

E allora ci chiediamo:

1) come mai in questo periodo, con un servizio ridotto, non si é provveduto ad effettuare un concreto programma di manutenzione, approfittando del momento, per immettere in servizio poi, un adeguato numero di treni in circolazione.

2) come mai si è fermata a soltanto 6 treni dei 15 previsti, la commessa dei nuovi Alfa 3 di Firema e per i quali altri 2 sono fermi nelle officine di Quarto da circa 6 mesi e non vengono immessi in esercizio ed 1 fermo a Caserta perché cannibalizzato. Fatto gravissimo.

Come mai si è fermato il revamping degli ET400???

Il treno di stamattina era in doppia composizione e non in singolo, come riferisce la Direzione EAV.

Il servizio mattutino della Circumflegrea non è al 100% come riferisce la Dirigenza, non tutti i treni sono in doppia composizione.

La UGL Autoferrotranvieri lo ha ribadito al tavolo di concertazione e lo conferma oggi: bisogna tener conto delle esigenze dei cittadini e della sicurezza del personale addetto.

Quindi richiediamo, come già fatto ai tavoli aziendali, insieme alle altre OO.SS, maggiore presenza negli impianti sovraffollati, maggior incremento delle corse, compresa anche la celere apertura della linea Benevento Napoli, visto che la Regione Campania riconoscerà il contratto di servizio nella sua interezza, indipendentemente dai chilometri percorsi.

