Consigliere Gallina: presentate diverse Mozioni in favore dei cittadini e delle imprese

Carini (PA) . Presentate diverse Mozioni dal Consigliere Comunale Giovanni Gallina in favore dei cittadini e delle imprese che oggi vivono le drammatiche ripercussioni economiche a causa delle misure restrittive emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Si aspettava molto di piu’ dai vari provvedimenti governativi afferma Gallina . L’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 ha reso necessaria la sospensione di numerose attività commerciali ed imprenditoriali ma ha avuto l’effetto di creare anche nuovi disoccupati. Crescono in modo esponenziale le richieste di aiuto per portare il cibo sulla tavola. Diversi nuclei familiari sono stati messi in ginocchio per via della chiusura di molte attività commerciali ed imprenditoriali e per lo stop ai lavori dai quali, buona fetta della popolazione, in assenza di un impiego stabile, riusciva a riscuotere singole entrate quotidiane. Le misure economiche messe in atto dal Governo sono nettamente inique e insoddisfacenti .È impensabile che, alla luce di quello che sta accadendo per l’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19, il governo abbia varato atti non sufficienti a tutelare le piccole e medie imprese, così come le stesse partite iva e le famiglie”. Dopo gli appelli di queste settimane di misure economiche straordinarie , a partire da un Fondo nazionale , regionale e comunale di sostegno , allo stop dei tributi e di un piano strategico industriale per le aziende, sembra che si iniziano a concretizzarsi situazioni affichè tutti possano avere possibilita’ di ripartire. Due giorni fa l’Assemblea Regionale ha approvato la Finanziaria da 1,5 miliardi per l’emergenza Coronavirus, un intervento finanziario massiccio a favore degli Enti Locali, delle famiglie e dell’imprese. Interventi che non devono restare isolati ma che dovranno unirsi al lavoro delle amministrazioni locali. Ricordo che i comuni, le province, le citta’ metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa , autonomia impositiva e la potestà regolamentare che comporta per gli Enti locali una maggiore responsabilizzazione in merito alla valutazione dei propri programmi di spesa che dipenderanno sempre più dallo sforzo fiscale che si riterrà di applicare e dalla percezione da parte dei contribuenti dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse reperite. Insomma, bisogna agire immediatamente e servono interventi di politica economica di carattere straordinario anche su scala comunale. E’ per questo motivo che ho presentato una serie di proposte che coincidono , che vogliono dare quella continuita’ agli interventi regionali.

Tenuto conto che il fenomeno della Pandemia ha dato luogo ad un aumento esponenziale della disoccupazione e del conseguente suicidio economico.

Si chiede all’amministrazione che possa esentare per tutto l’anno 2020 tutti i cittadini del Comune di Carini dal pagamento delle tasse locali dell’anno corrente( TARI-IMU-TOSAP).in particolare

-esentare per tutto il 2020 dal pagamento Tari in favore degli esercenti la cui attivita’ di impresa e’stata sospesa a seguito delle misure restrittive

“ anti coronavirus”

-Abbattimento del 30% del costo della Tari in favore di tutti i cittadini per l’anno 2020 e al contempo garantire ai soggetti gestori del servizio rifiuti e igiene urbana di poter essere tenuti indenni dal relativo minor gettito che altrimenti verrebbe a gravare sulla generalità degli utenti Tari.

-Blocco accertamenti anni pregressi in riferimento alla Tari.

-Applicazione del metodo ARERA( Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) nuovo metodo tariffario: limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio – regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Per quanto riguarda la TOSAP si chiede l’ Esenzione pagamento del suolo pubblico per le attivita’ legate alla ristorazione: bar , ristoranti, pizzerie, focaccerie, fast-food, rosticcerie , trattorie.

Altresì si chiede un intervento per l’ IMU: sospensione pagamento dell’ IMU con rateizzazione minimo di numero rate 8 , da pagare entro il 28 febbraio 2021. Sospensione dell’IMU con lunga rateizzazione per gli opifici industriali che rientrano nella categoria catastale D. Altresì si impegna l’amministrazione a chiedere allo Stato di sospendere il prelievo nei confronti del Comune che ammonta a circa il 23%.

Inoltre, tenuto conto che il Decreto impone di stare a casa per la salvaguardia di ogni cittadino al fine anche di non creare focolai.Vista la mancanza di economia , liquidità ed introiti economici per le famiglie del comune di Carini. Si chiede all’amministrazione di creare un tavolo tecnico e farsi carico di stipulare con le associazioni di categoria del settore immobiliare una convenzione di settore e di farsi carico di chiedere la riduzione degl’ affitti (comunali , privati etc ) nella misura minimo del 30% dai contratti stipulati per locali commerciali , alloggi e tutto quello che comporta un contratto stipulato. Impegna inoltre il primo cittadino e la Giunta a predisporre, nell’ambito degli aiuti finanziari e normativi regionali e nazionali agli Enti Locali, famiglie e imprese, forme di incentivi sia per favorire misure di alleggerimento degli oneri a carico di soggetti colpiti dalla crisi, quali proprietari di immobili che rinuncino a riscuotere il canone di locazione o d’affitto d’azienda (o parte sostanziale di essi) per il periodo di chiusura dell’attività locata o, in caso di famiglie, a seguito della riduzione della capacità reddituale del locatario, sia di misure dirette a favore di soggetti, imprese e famiglie colpite dalla crisi conseguente all’attuale situazione.Altresì tenuto conto del provvedimento adottato dalla Regione Sicilia sullo stop al pagamento di affitti degli alloggi popolari, si chiede all’amministrazione di prendere atto di tale prescrizione.

Ed infine chiedo INTERVENTI PER NON IMPEDIRE L’ACCESSO AL CREDITO A CAUSA DI TEMPORANEE DIFFICOLTA’ , Considerata l’emergenza che il COVID-19 ha creato, ovvero il suicidio delle piccole e medie imprese. Visto che il Decreto impone la chiusura commerciale di tutte le attivita’ ,considerando i problemi che ogni imprenditore sta attraversando con gli istituti di credito. Si chiede all’amministrazione di farsi carico con il Governo Regionale-Nazionale di emanare un Decreto che possa bloccare le segnalazioni al CRIF (centrale rischi finanziari) che di fatto mette in ginocchio il tessuto economico di tantissimi commercianti e artigiani , impossibilitati nel chiedere un prestito o un mutuo. Altresì di sospendere la moratoria sui titoli di pagamento. Tutto questo per la salvaguardia , la vita delle stesse imprese.

Com. Stam.