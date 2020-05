Palermo Finanziaria Regionale. Commento del Gruppo “Sicilia Viva – Italia Viva”

I consiglieri comunali di Sicilia Futura/Italia Viva, Gianluca Inzerillo, Ottavio Zacco, Catia Meli e Giusi Russa, esprimono apprezzamento per gli interventi previsti nella legge di stabilità regionale a beneficio della Città di Palermo.

“L’Assemblea Regionale Siciliana ha dimostrato una grande attenzione nei confronti della nostra città garantendo interventi fondamentali per la RAP e per l’AMAT, per il contrasto all’emergenza sanitaria , sociale ed economica e per tutte le categorie produttive.

Avvertiamo allo stesso tempo l’esigenza di lanciare un appello affinché si faccia presto nel porre in essere tutti gli atti che, tenendo conto delle risorse previste dalla legge finanziaria, possano dare un respiro di sollievo al nostro territorio. Bisogna agire in fretta modificando ove necessario anche i relativi regolamenti comunali che non risultano più in linea con le esigenze che la grave emergenza sanitaria ci impone. Il contributo nostro e dei nostri rappresentanti all’interno di tutte le Istituzioni sarà massimo non facendo mai mancare il senso di responsabilità consapevoli che bisogna agire in piena sinergia per la ripresa economica e sociale della nostra Città.”

