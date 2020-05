Approvato emendamento alla finanziaria regionale contributo di 7,5 milioni di euro al Comune di Palermo per gli extra costi sostenuti dalla Rap

Ho appena appreso che l’ARS ha oggi approvato un emendamento alla finanziaria regionale presentato dalla Collega On. Marianna Caronia che prevede un contributo di 7,5 milioni di euro al Comune di Palermo per gli extra costi sostenuti dalla Rap per il trasferimento dei rifiuti in altri siti lontani dalla città e che hanno fatto temere l’ipotesi di aumento della Tari.

Da Luglio del 2019 da quando si è esaurita la VI vasca a Bellolampo la Rap ha sostenuto costi di trasporto e conferimento dei rifiuti per circa 9,5 milioni di euro. Con questa cifra che tutti ci aspettavamo ma eravamo dubbiosi che potesse arrivare vengono meno le preoccupazioni dell’amministrazione comunale ma sopratutto dell’azienda RAP che da mesi non vive di ottima salute economica/finanziaria. Adesso l’azienda deve mettere in atto tutte le misure necessarie per l’aumento della differenziata per ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati che costano alla collettività milioni di euro.

Alla Regione adesso devono fare presto a definire l’iter burocratico della progettazione e finanziamento della VII vasca necessaria ed indispensabile per la nostra città. Il mio ringraziamento alla collega Caronia per l’impegno profuso per il bene della città, dei cittadini e di circa 1800 lavoratori della Rap. Adesso ognuno faccia la sua parte usciremo anche da questa crisi. Lo dichiara il Consigliere di Avanti Insieme Paolo Caracausi presidente della III Commissione del Comune di Palermo.

Com. Stam.