Sicilia Primo maggio. Orlando “Oggi più che mai necessario impegno per tutela lavoro produttivo e lavoratori”

“Un primo maggio certamente diverso dagli altri, non per questo meno significativo. Anzi probabilmente più significativo perché cade in un momento di grave crisi per il mondo del lavoro. Un momento di crisi e preoccupazione per il futuro di decine di migliaia di lavoratori che in queste ultime settimane hanno perso o sono a rischio di perdere il proprio lavoro.

Una situazione di eccezionale gravità, di fronte alla quale sono necessarie misure straordinarie che tardano ad arrivare, misure che vadano oltre la necessaria solidarietà ed oltre i necessari interventi di aiuto alimentare e sociale ma siano di sostegno alla ripresa produttiva e all’occupazione vera dei lavoratori. La “festa” del lavoro e dei lavoratori non può essere una vuota celebrazione retorica, non può esserlo soprattutto oggi nel momento in cui i pilastri economici e sociali del lavoro sono a fortissimo rischio.”

Lo ha detto Leoluca Orlando in occasione della ricorrenza del primo maggio.

Com. Stam.