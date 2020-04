Memoria ai tempi del coronavirus di Chiara Pipitone

Salve, sono Chiara Pipitone, ho da poco compiuto trenta anni, risiedo a Palermo ma spesso mi trovo dai miei genitori a Monreale.

Racconto la mia breve esperienza di vita relativamente a quanto accaduto dagli inizi di gennaio sino a marzo di questo anno bisestile, haimè.

Ma prima occorre una breve premessa, sicuramente utile ad introdurre il periodo sopra richiamato, senza la quale sarebbe poco comprensibile.

Ho conseguito la laurea di primo livello in “Economia Aziendale” con un po’ di ritardo perché giocavo a pallavolo, al fine di non gravare economicamente sui miei genitori, nonostante non mi abbiano mai fatto pesare nulla, anzi, loro avrebbero fatto persino l’impossibile per farmi vivere in maniera dignitosa.

Ho anche lavorato in alcuni ristoranti durante gli studi, oltre ad allenarmi per le partite della squadra del comune dove giocavo, e non nascondo che il mondo della ristorazione mi ha catturato, tanto da decidere di approfondirne la conoscenza.

Così mi sono iscritta ad un master in “Food and Wine Business” presso la “Luiss Business School” di Roma, concluso a novembre dell’anno precedente.

La “Luiss” mi segnala poi, bontà loro, per un altro corso di alta formazione in “Wine and Spirits Management” presso la “Kedge Business School” di Bordeaux, iniziato il sei gennaio di quest’anno.

Ed è da qui che inizia il racconto che ho anticipato all’inizio di questo scritto e che giunto al mese di marzo diviene un’odissea. Andando oltre capirete perché.

Svolgo la mia attività di studentessa presso questa prestigiosa università dove all’interno del corso vi sono colleghe e colleghi provenienti da ogni parte del mondo (ve ne sono persino dalla Cina e dagli Stati Uniti), quindi la partecipazione era possibile solo se in possesso della conoscenza della lingua inglese, lingua ufficiale del corso, e della lingua francese per potere vivere nella cittadina d’oltralpe.

Durante il mio impegno di studio, e precisamente dal mese di febbraio, comincio a ricevere informazioni dall’Italia in merito all’avanzata della pandemia da coronavirus, evento che sembra soltanto lambire la repubblica francese. Illusione che dura pochi giorni, sino ad arrivare al giorno dieci del mese di marzo, quando il Presidente Emmanuell Macron fa un discorso alla nazione comunicando la chiusura di scuole e università, oltre al altre restrizioni.

La “Kedge Business School” ci informa della conseguente cessazione delle attività, invitandoci a rientrare presso i paesi d’origine e consentendo di finire il corso in maniera “online”, così da potere comunque conseguire il titolo.

Ma da quel momento comincia la mia personale odissea, nel tentativo di rientrare in Italia, passando giorni interi a programmare il ritorno in Sicilia.

Intanto il governo francese riduce drasticamente i collegamenti aerei e ferroviari, lasciando solo pochissimi voli, e con quelli riesco a trovare degli spazi temporali dove incunearmi ed acquistare i seguenti biglietti aerei:

volo Bordeaux – Marsiglia del 18 marzo;

volo Marsiglia – Roma del 18 marzo;

volo Roma – Catania del 18 marzo (scelgo Catania perché il volo da Marsiglia su Roma arrivava in un orario successivo all’ultimo volo per Palermo, dato che in Italia erano stati soppressi drasticamente diversi voli, soprattutto per la Sicilia).

Tutto sembrava volgere al meglio, ma come da copione, il diavolo ci mette la coda.

Accade perciò che il 16 marzo la compagnia Ryanair cancella tutti i voli interni dalla Francia, le Ferrovie cancellano le corse interne, ed intanto dall’Italia la compagnia aerea Alitalia sopprime il volo Roma – Catania che avevo acquistato.

Ho rischiato seriamente di rimanere bloccata a Bordeaux, sola, in un monolocale, a convivere con un ambiente che, con il passare dei giorni è precipitato nella medesima condizione del nostro paese.

In poche ore, in ansia per la paura di rimanere bloccata in una città che non è la mia e, soprattutto, non è il mio paese, decido il da farsi. Mi reco presso una agenzia che fa spedizione colli pesanti e, facendo due viaggi, consegno ben tre colli (modello armadi) contenenti il mio vestiario e gli effetti personali (considerate che era tutto quello che mi serviva per permanere quattro mesi a Bordeaux), contatto una ditta che noleggia vetture e ne prenoto una per il 17 marzo per andare all’aeroporto di Marsiglia (650 chilometri), preferendo giungervi il giorno prima viste le eventuali incognite lungo il percorso.

In questi giorni, o meglio, in queste ore io dalla Francia e mio padre dall’Italia, proviamo a metterci in contatto con la Farnesina, con l’ambasciata italiana a Parigi e con il consolato a Bordeaux. Assurdo, ma non troppo, ore interminabili ad attendere che qualcuno rispondesse dalla Farnesina o dall’ambasciata e, “dulcis in fundo”, il consolato era stato chiuso, tanto per agevolare gli italiani.

Detto fatto, di buon mattino recupero la macchina, da sola percorro la distanza che mi separa da Bordeaux all’aerostazione di Marsiglia, quasi che fosse la terra promessa, con il pericolo di essere fermata da qualche pattuglia della gendarmeria o dall’esercito, nonostante avessi con me una mail giunta dalla “Luiss” dove mi si ordinava il rientro in Italia, e giungo finalmente a Marsiglia. Li pernotto in un albergo ed il giorno successivo mi imbarco su un volo Alitalia, destinazione Roma.

Finalmente arrivo nella capitale del mio paese. Anche lì ri-pernotto in un albergo di Fiumicino, mi premuro di fare tutte le comunicazioni di rito, ovvero: Protezione civile, comune e ASP. e il giorno successivo prendo un volo, questa volta per Palermo. A Punta Raisi salgo su un taxi, per evitare di far arrivare mio padre all’aeroporto, e arrivo a casa dei miei genitori a Monreale.

Lì osservo una quarantena, che nella realtà diviene di quindici giorni, nonostante non abbia ancora oggi messo piede fuori casa, avendo a disposizione una stanza ed un bagno, locali ad uso esclusivo. I pasti mi venivano forniti dietro la porta, poggiati su di un tavolinetto che fungeva da passavivande.

Vi chiederete perché mi trovo a raccontare tutto questo?

Semplicemente perché sentivo il bisogno, la necessità, lo sfogo, di narrare (termine quanto mai appropriato, considerato che sembrerebbe trattarsi di un romanzo) a chiunque abbia voglia di leggerla la mia storia incredibile, ai tempi del coronavirus, di alcuni giorni vissuti “pericolosamente e disperatamente”.

Chiara Pipitone

CS