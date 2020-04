Fasano (UGL): ANM – sarà difficile far rispettare il distanziamento sociale sui mezzi pubblici

Napoli, il “Liberi tutti all’alba della Fase2” Molte le persone che utilizzano il Trasporto Pubblico, se il flusso dei viaggiatori dovesse continuare con questa modalità sarà difficile, se non impossibile, garantire il distanziamento sociale all’interno dei mezzi ANM – è quanto afferma Fulvio Fasano Segretario Provinciale UGL Autoferrotranvieri di Napoli – Purtroppo senza provvedimenti seri ed un’assunzione di responsabilità da parte dell’azienda ANM, del Comune e delle Istituzioni, sarà difficile garantire le regole imposte per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus.

Continua Fasano – Il Codiv-19 ha bloccato la fornitura dei nuovi treni ed allo stato attuale, se dovessimo garantire il distanziamento sociale, non abbiamo treni sufficienti per espletare il servizio sull’intera tratta ne gli autobus necessari per coprire tutte le aree di Napoli! Senza escludere il problema di chi garantirà il rispetto delle regole per l’utilizzo dei DPI e del numero dei viaggiatori. La responsabilità non può e non deve ricadere sul personale aziendale per un eventuale mancato rispetto delle regole da parte dei passeggeri e per questo motivo è necessario prevedere procedure certe a tutela del personale e dei cittadini. Bisognerà istituire protocolli d’intesa con le forze dell’ordine e la polizia locale ed attivare una cabina di regia a livello regionale, per la gestione del servizio di trasporto pubblico in emergenza Covid19, solo così riusciremo a fornire un servizio alla cittadinanza e limitare la diffusione del virus.

UGLFN Autoferrotranvieri Napoli

Com. Stam.