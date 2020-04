Def: Giammanco, “Centinaia di migliaia di attività a rischio chiusura”

“Palazzo Chigi è stato troppo impegnato nell’interpretazione autentica della parola “congiunti” per accorgersi che centinaia di migliaia di attività rischiano di chiudere i battenti.

Il Presidente Conte continua a ripetere che rifarebbe esattamente tutto ciò che ha fatto, forse per autocovincersene” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato, intervenendo in Aula.

“Il nostro Sud, distante anni luce dal resto del Paese, con la crisi attuale vedrà aumentare il suo disagio economico e sociale. Il Governo continua a guardare alle risorse destinate al Mezzogiorno con l’acquolina in bocca, Palazzo Chigi ipotizza di usarle a copertura del prossimo decreto. Spero si tratti di opzioni già accantonate perché se così non fosse si profila un vero e proprio scippo ai danni del Mezzogiorno. Non permetteremo che sia fatta cassa a spese dei meridionali, Il Sud non può diventare il bancomat del Governo. Forza Italia propone una moratoria fiscale almeno per tutto il 2020 e chiede che la Pubblica amministrazione onori i suoi debiti con le imprese. Lo Stato non può continuare a essere un solerte riscossore ma un pessimo pagatore” conclude Giammanco.