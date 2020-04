COVID-19. Approvate norme per contributo a medici e per riconversione aziende

Caronia (Lega) “Diamo forza a sistema sanitario” Diventeranno norme della Regione i due articoli della legge Finanziaria proposti dai deputati della Lega Marianna Caronia, Antonio Catalfamo, Giovanni Bulla e Orazio Ragusa, per il rafforzamento del sistema sanitario di fronte alle pandemie e alle emergenze epidemiologiche.

L’Assemblea Regionale ha infatti votato stasera la norma che prevede l’erogazione di un contributo mensile di 1.000 euro in favore di tutto il personale medico, paramedico e sociosanitario impegnato nelle

attività di contrasto al Covid-19. Medici, infermieri, personale para-sanitario e della SEUS potranno beneficiare di questo riconoscimento che sarà erogato dalle ASP di competenza e che permetterà anche la copertura assicurativa. Il secondo provvedimento riguarda invece la riconversione delle

imprese ed aziende per produrre dispositivi di protezione o altri prodotti utili per contrastare le emergenze sanitarie. Sarà creato un fondo 40 milioni di euro, gestito dall’IRFIS, tramite il quale le imprese con sede legale in Sicilia che abbiano già avviato o intendano avviare la produzione di mascherine, tute, igienizzanti, tecnologie elettromedicali potranno essere sostenute economicamente con contributi a fondo perduto da erogare entro 30 giorni dalla richiesta.



“In una Finanziaria annunciata come volta a fronteggiare l’emergenza, – afferma Caronia – finalmente e su proposta delal Lega due norme specifiche sul tema della prevenzione e del contrasto alle epidemie. Un modo concreto per sostenere e ringraziare chi è oggi impegno in

prima linea e per gettare le basi per costruire un sistema produttivo in grado di rispondere alle necessità non solo della Sicilia ma di tutto il Paese rendendo disponibili i fondamentali strumenti di

protezione individuale.

