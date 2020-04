Cantone (M5S) scarcerazione boss detenuti : “Inaccettabili le dichiarazioni del sindaco Pogliese, ignora le differenze fra Governo e Magistratura”

“Vergognose”. Boccia così Luciano Cantone, portavoce dei M5S alla Camera dei Deputati le ultime dichiarazioni alla stampa del sindaco della città etnea in merito al governo “che – secondo il sindaco – continua a emanare confusi provvedimenti per condizionare la vita degli italiani”.

“Sorge il dubbio che Pogliese – tuona Cantone – non sappia distinguere tra Governo e Magistratura”.

“Lo scorso 21 aprile – prosegue Cantone – è stata emanata una circolare dal Dap, dipartimento amministrativo penitenziario, che ricordo essere organo indipendente della Magistratura, a tutti i direttori delle carceri e che chiedeva di dare contezza dei detenuti in stato di gravi patologie e over 70. In nessuna parte della circolare era scritto che si dovevano scarcerare queste persone, è stata l’interpretazione di un giudice di sorveglianza a permettere la scarcerazione dei primi detenuti in regime di 41 bis, ma in maniera del tutto autonoma. Ricordo a Pogliese che in nessun parte del decreto ”Cura Italia” è scritto che i detenuti in stato di 41 bis possono essere scarcerati se sono anziani o malati, condizione riservata, per proteggerli dal contagio, a coloro che hanno una pena residuale inferiore ai 18 mesi.

In nessun caso si parla di 41 bis, piuttosto si richiama una legge scritta e approvata da Angelino Alfano e che non ha nulla a che vedere con il decreto “Cura Italia”.

Nel caso di Pogliese direi proprio che si sta cercando di cavalcare un’onda anomala e che non ha nessuna idea di cosa si sta parlando. Lo stesso Sindaco dovrebbe capire bene qual è la differenza tra potere giudiziario, esecutivo e legislativo, i tre poteri dello Stato. La Magistratura ha il compito di far rispettare le leggi, se non sa neanche questo, per quel che mi riguarda, non merita neanche considerazione”.

“Per quanto riguarda il Governo- conclude Cantone – sono stati già mandati gli Ispettori. Nel prossimo Decreto verrà emessa una norma per fare in modo che ci sia più sorveglianza e le interpretazioni delle norme siano più stringenti”.

Com. Stam.