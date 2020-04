Paceco, esenzione TOSAP e Imposta sulla pubblicità permanente

Come precedentemente annunciato, l’Amministrazione comunale di Paceco prosegue con l’emanazione di provvedimenti concreti finalizzati a sostenere le attività commerciali e artigiane che sono state obbligate alla chiusura a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Dopo l’esenzione del pagamento della *TARI* per il periodo di chiusura, continuando sulla scia dell’aiuto all’imprenditoria, la Giunta Comunale ha varato un provvedimento riguardante l’esenzione dal pagamento della *TOSAP* (Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico) e dell’*Imposta di Pubblicità Permanente*, per il periodo tra il 1° marzo e il 30 maggio.

“La volontà dell’Amministrazione comunale va dunque nella direzione di intervenire nei confronti dei nostri concittadini titolari di imprese commerciali e artigiane che sono state oggetto di provvedimenti di chiusura sulla scorta della normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottate in loro attuazione a seguito dell’emergenza sanitaria. – afferma il Sindaco, *Giuseppe Scarcella* – Confidiamo nello Stato e nella Regione per adeguate risorse finanziarie; ma intanto dimostriamo, ancora una volta, in quale direzione intendiamo proseguire, incoraggiando, per quanto possibile, la voglia di riprendere appieno le attività”.

In definitiva, per il periodo compreso tra lo scorso 1° marzo e il prossimo 30 maggio, chi ha dovuto rimanere chiuso per la pandemia da Covid-19, sarà esonerato dal pagamento della TARI, della TOSAP e dell’ Imposta di Pubblicità Permanente.

“Del beneficio godranno, per ciò che concerne la TOSAP, tutte le attività imprenditoriali che occupano permanentemente spazi pubblici, con installazioni, spazi pubblicitari, gazebo, sedie e tavolini o quant’altro; per ciò che concerne, invece, l’imposta sulla pubblicità, la sua esenzione riguarderà una platea ancora più estesa, essendo evidente come siano praticamente tutte le attività ad esporre una insegna o un logo pubblicitario”. Lo precisa l’assessore allo Sviluppo economico, con delega al Bilancio e ai Tributi, *Gianni Basiricò*, dichiarando al riguardo: “Confermiamo il massimo impegno per sostenere il tessuto del commercio e dell’artigianato pacecoto in un momento di eccezionale difficoltà. Abbiamo aggiunto un altro tassello alla nostra strategia di attenzione nei confronti degli operatori economici più colpiti dall’emergenza. Lo facciamo, ancora una volta, con grande attenzione per la tenuta dei conti del Comune – continua l’assessore – anche se, quest’anno, dovremo subire i contraccolpi negativi di una situazione finanziaria assolutamente straordinaria. In ogni caso, *restiamo pronti ad ulteriori misure di sostegno* per garantire al massimo la ripresa economica della nostra Paceco”.

Relativamente alla misura adottata oggi dalla Giunta Comunale, un intervento in tal senso era stato proposto all’Amministrazione in una nota inviata dai gruppi consiliari “*Insieme per cambiare Paceco*” e “*Innovatori*”, primo firmatario il consigliere comunale *Michele Ingardia.

