Scuola, Figuccia: “Assistenza domiciliare per i bambini disabili

“In questi giorni così difficili torna prepotentemente il tema dell’assistenza ai soggetti disabili ed in particolare a quei bambini affetti dallo spettro autistico che purtroppo fanno un’enorme fatica a interagire con strumenti tecnologici che invece tutti gli altri compagni scolarizzati stanno tranquillamente utilizzando da casa – a lanciare l’allarme è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – I bambini e le rispettive famiglie, si ritrovano quindi in una condizione di totale isolamento perché se è vero che già perdono tutte le attività scolastiche con le relative forme di assistenza, a questa situazione si aggiunge anche quella della perdita delle attività pomeridiane che rappresentano un enorme strumento di crescita. Di fatto, si trovano costretti a rimanere soli a casa a carico totalmente delle proprie famiglie spesso non in condizioni di sostenerli adeguatamente e comunque non in grado sicuramente da farlo da soli o con un mero supporto di carattere informatico. È importante – conclude – attenzionare questa delicata situazione pensando di sostenere le famiglie e i bambini ricorrendo ad un’adeguata assistenza domiciliare prendendo tutte le misure del caso in maniera tale che né i bambini né le loro famiglie possano comunque correre i rischi per la salute ma possano gradualmente ricominciare ad uscire dall’isolamento in cui questo virus li ha costretti”.

Com. Stam.