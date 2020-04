Consorzi, l’appello di Abate: “strategia per gli operatori prima che sia troppo tardi”

“Dopo aver ascoltato il presidente del consiglio Giuseppe Conte ieri sera, il quale avrebbe dovuto chiarire le strategie da attuare nella fase 2, necessaria ad allentare il lockdown e fare ripartire il lavoro e l’economia, abbiamo atteso pazientemente il DPCM redatto in 70 pagine, per avere ulteriori elementi di valutazione”. In realtà ha lasciato vuoti e lacune dappertutto. Nello specifico per i Consorzi di Bonifica, la chiusura vera e propria non c’è mai stata, in quanto si tratta di attività essenziali e strumento di lavoro per il mondo agroalimentare, ma una radiografia in Sicilia dimostra chiaramente che mentre i dipendenti a tempo indeterminato si trovano a casa in smart working, in ferie o addirittura esonerati dal servizio, le assunzioni del personale O.t.d non sono ancora arrivate, pur essendo in ritardo rispetto ai cronoprogramma inviati agli organi competenti ad inizio dello scorso marzo. Limiti da attribuire al lockdown o attribuibili al DPCM, non si direbbe! Purtroppo agire in tempi di Covid-19 significa assumersi serie responsabilità, pertanto ai piani alti ci si aspettava che il Presidente del consiglio lo facesse –a dirlo è il segretario regionale Sifus Ernesto Abate che prosegue – In realtà ieri, 26 aprile 2020, questo non è accaduto, perché chi si aspettava una fase 2 di apertura, amaramente ha dovuto verificare che non c’è stata una vera e propria apertura, ma il tentativo di fare piccoli passi che non bastano a rimettere in moto né l’economia, né tanto meno il lavoro. Ma facendo un rapido resoconto, si ricorda che la scorsa settimana nel Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale è stata pubblicata una delibera commissariale non ancora approvata e attuata, per l’assunzione del personale o.t.d., diretta da Fabio Bizzini, il quale non si è nemmeno preoccupato di attendere le disposizioni di questo DPCM né tantomeno di confrontarsi preventivamente con le OO SS, così come prevedono le norme in materia. Dall’altro lato della Sicilia, cioè quella occidentale – osserva – in videoconferenza con il direttore Giovanni Tomasino, si è discusso della data di inizio delle assunzioni che è il 4 maggio ma i dettagli sul come partire arriveranno solamente nei prossimi giorni di questa settimana, a seguito del DPCM e del relativo confronto tra le parti politiche e sindacali. Ciò significa che a parte “idee personali” di gestione di un ente pubblico di diritto privato, un indirizzo politico c’è! Adesso, preso atto di norme comportamentali sul luogo di lavoro, spazi comuni, limitazioni e restrizioni, rimodulazione dei cronoprogrammi, sicurezza sul lavoro, misure di contenimento del Covid-19, responsabilità delle RLS nei cantieri di lavoro, etc etc etc, contenuti nel DPCM, ci vuole il coraggio di assumersi la responsabilità di tenere a lavoro ulteriore personale operaio, garantendo il piano strategico sulla sicurezza del lavoro, senza far mancare il servizio irriguo all’utenza consortile. Questo è il vero dramma di chi ha la responsabilità di garantire il servizio, ma nel frattempo non è riuscito ad avviare la corretta attività manutentoria. Per questi motivi non si può rimanere fermi in attesa della riforma dei Consorzi di Bonifica, ma occorre avviare il cambiamento con formule flessibili, mentre lentamente si attende di tornare alla normalità! Per il momento che tra l’altro sarebbe quello giusto – conclude – si dovrebbe rinnovare le garanzie occupazionali, visto che l’applicazione del turn over ha di fatto sbloccato le procedure! Si tratta di un atto coraggioso mirato al cambiamento, in attesa del completamento dell’iter di riforma”.

Comun. Stam.