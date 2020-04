Milano 2030 chiederà ufficialmente il commissariamento della sanità lombarda

La petizione per il commissariamento della sanità lombarda ha superato le 75 mila firme, Milano 2030 annuncia per lunedì 27 aprile alle ore 11.00 in una conferenza stampa online (dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/MI2030/) l’avvio di un iter per la richiesta formale al Ministro della Salute. L’intento è far partire la richiesta prima del 4 maggio con la stesura di un dossier realizzato con la collaborazione di medici e costituzionalisti che saranno in collegamento durante la conferenza stampa. Chi ha commesso tanti errori nella Fase 1 non può gestire la Fase 2: la nostra voce si unisce a quella di tante e tanti cittadini, comitati e associazioni di operatori sanitari che in queste settimane si stanno battendo per avere risposte e giustizia. È necessario un cambiamento strutturale della sanità lombarda, “privatizzata, irresponsabile, colpevole di aver lasciato morire gli anziani nelle RSA, abbandonato i medici di base e le persone contagiate senza tamponi e senza mascherine”.

L’appuntamento è per lunedì 27 aprile alle 11.00 nel corso della conferenza stampa accessibile dalla pagina ufficiale https://www.facebook.com/MI2030/

Interverranno: Angelo Barbato, Vittorio Agnoletto, Marzia Frateschi, Matteo Prencipe, Roberto Giudici. Milano 2030



Milano 2030 è una rete di associazioni, partiti e movimenti politici della sinistra milanese che, nonostante le differenze, le divisioni e i punti di vista non sempre coincidenti, hanno scelto di provare a lavorare insieme su alcuni temi e progetti.

Link alla petizione Commissariare la sanità lombarda. Va fatto ora!

https://www.change.org/p/commissariarelalombardia-va-fatto-ora

Com. Stam.