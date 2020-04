Gallina: zona industriale di Carini; realizzare un polo produttivo per produrre mascherine , tute , tamponi, ventilatori e dispositivi medici

Sono pronto ad organizzare un tavolo tecnico tra tutti gli imprenditori e professionisti interessati .Perché non produrre dispositivi sanitari made in Sicilia? Questa è la domanda del Consigliere Comunale Gallina Giovanni. Quale posto migliore della zona industriale di Carini? Rilancio dell’area industriale di Carini

Sono passati diversi mesi da quando è scoppiata la pandemia legata al Coronavirus , in questa guerra invisibile senza fronte con un nemico invisibile che ha fatto strage di molte persone andate via in un silenzio assordante., le nostre prime linee sono costituite da medici , infermieri, assistenti , operatori del 118 , forze dell’ordine , autotrasportatori , volontari, per tanto vanno protetti nel migliore dei modi. Ci sono tanti aspetti oggi da chiarire su questa pandemia , sui i dati di questa emergenza , chiarezza sui segreti del virus , morti “per” o morti “con” Coronavirus ? ci vorrà tempo per una chiara iconografia di questa pandemia e sono sicuro che presto molti aspetti saranno chiariti. Oggi si parla di fase due , una fase transitoria per ripartire , la verità è che c’e’ molta incertezza si naviga a vista sulle modalità e sui tempi. Questa emergenza ci ha trovati impreparati sotto tanti aspetti, sanità , istituzionale , organizzativo ed economico. Pensate che l’Italia è stata costretta a comprare i dispositivi sanitari fuori dal proprio territorio. Inoltre l’Italia chiede le mascherine ai partner Ue, ma nessun Paese risponde all’appello ed i governi si rifiutano di fornire a Roma i dispositivi protettivi, tra l’altro Francia e Germania bloccano l’export quindi niente mascherine dai partner europei per l’Italia. E’ per questo che circa 200 imprese italiane hanno già dato la disponibilità a produrre mascherine e altri dispositivi medici come camici, riconvertire solo ‘temporaneamente’ per mettersi al servizio del Paese. Le industrie dell’eccellenza italiana si sono riconvertite per affrontare l’emergenza coronavirus. Ma l’iter non è molto agevolato siamo in un periodo di guerra però la burocrazia è dei periodi di pace e qualche problema questo lo crea.

Il 5 aprile 40 tonnellate di dispositivi di protezione destinati alla sanità dell’Isola sono arrivati con un aereo-cargo atterrato all’aeroporto di Palermo per conto della Regione siciliana, proveniente dalla Cina. I dispositivi sono stati presi in consegna dagli uomini della Protezione civile regionale, che da subito hanno provveduto a smistarli alle Aziende sanitarie e ospedaliere dell’Isola. Oltre ai dispositivi sono arrivate anche attrezzature destinate ai reparti di terapia intensiva e più diffusamente ai Covid-Hospital che sono stati realizzati attraverso il Piano straordinario messo in atto dal governo regionale. Mi domando perchè non siamo in grado di organizzarci o quantomeno favorire lo sviluppo industriale visto che da una parte persiste l’assenza di dispositivi di sicurezza adeguati , dall’altra parte persiste l’incertezza dei tempi della fase due che prevede obbligo dei dispositivi di emergenza. Allora perchè non creare un connubio perfetto produrre made in Sicilia tutti i dispositivi rilanciando zone industriali oramai in declino come quella Carinese (in vista anche della costruzione del centro Rimed creare un vera produttivà a lungo termine) , questo permetterebbe di rifornire in modo migliore i centri sanitari ,migliorare la tutela dei pazienti , di tutti i professionisti impegnati in questa battaglia e di tutti i cittadini oltre al risparmio economico anche rialzare la testa con l’orgoglio made in Sicilia. Sono già in contatto con diverse aziende interessate chiunque volesse partecipare mandi e-mail giovannigallina86@outlook.com o whatsApp 3663471705 per organizzare una videoconferenza per affrontare la questione e chiedere al governo regionale di favorire questo procedimento.

