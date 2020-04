Ferrandelli: “Solidarietà a Italpress”

“Apprendo con sconcerto delle affermazioni pronunciate da una consigliera della Lega in regione Toscana all’indirizzo dell’agenzia di stampa Italpress”. Queste le dichiarazioni dell’esponente nazionale di Più Europa Fabrizio Ferrandelli.



“Sono turbato da uomo delle istituzioni in primo luogo, da componente del direttivo nazionale di ANCI e da cittadino del sud. Proprio in prossimità della giornata della “liberazione”, il richiamo a non abbassare la guardia resta, anche alla luce di episodi del genere, quanto mai attuale. Proprio l’idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un territorio contro l’altro, è stato infatti all’origine della seconda guerra mondiale. Fu infatti solo quando si lasciò il posto a quella di cooperazione nella libertà e nella pace che nacque una nuova Italia e il nostro popolo, a partire da una condizione di grande sofferenza, unito intorno a valori morali e civili di portata universale, ha saputo costruire il proprio futuro.



Apprendere, oggi, che un’agenzia con decenni di storia e con un curriculum e solidità invidiabile, viene criticata per quello che, invece, dovrebbe rappresentare un elemento di vanto , ossia il fatto di aver mantenuto la sede principale nella città in cui è nata, è davvero preoccupante. Non si capisce, anche se questo pensiero strisciante e razzista pare condiviso anche dal direttore di un importante testata nazionale come Libero, su cosa poggi questa presunzione di superiorità e di pregiudizio geografico.

Un pensiero che alimenta odio, disinformazione, disgregante e rovinoso per la crescita di un paese che, mai come oggi, ha bisogno di essere unito per fronteggiare l’emergenza sanitaria (ci si cura a Palermo come a Bergamo), sociale ed economica generata dal Covid-19.



Un abbraccio e un invito a continuare nello storico impegno va a Gaspare Borsellino e a tutta la redazione di Italpress dislocata nelle sedi d’Italia. A questo – conclude Ferrandelli – aggiungo un ringraziamento per il contributo alla crescita culturale e sociale del paese, alimentata dal pluralismo delle voci e dalla libertà di stampa manifesta che Italpress ha sempre garantito”.

Com. Stam.