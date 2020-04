Covid-19. In ARS provvedimenti per l’istruzione. Catalfamo (Lega) “Importante sostegno per scuole e famiglie”

Palermo: 12 milioni per scuole, famiglie e studenti È stato approvato in Commissione bilancio dell’ARS il testo definitivo dell’articolo della Finanziaria che racchiude un pacchetto di

provvedimenti a sostegno del mondo dell’istruzione e delle famiglie con figli studenti dall’asilo all’università. Su proposta della Lega, una somma massima di 4 milioni sarà destinata alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che abbiano proceduto alla riduzione delle rette in conseguenza dell’interruzione dell’attività didattica. Questo intervento si aggiunge a quello in favore degli asili, per i quali uno stanziamento di 7 milioni andrà a

compensare le minori entrate subite dalle scuole pubbliche e privati per bambini fra 0 e 6 anni. Infine un “bonus affitti” una tantum di 500 euro è stato previsto per almeno 10.000 studenti fuori sede che frequentano università o enti di alta formazione in Sicilia e che a causa del Covid hanno dovuto interrompere la frequenza dei corsi e che non risultino già

beneficiari di contributi da parte degli ERSU. Per il capogruppo leghista all’ARS Antonio Catalfamo “si tratta di misure di cui il nostro partito si è fatto promotore e portavoce da

settimane, ascoltando le richieste che venivano dalle istituzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli studenti universitari. Sostenere il mondo dell’istruzione è oggi più che mai prioritario per far sì che la tragedia umana e sociale del Covid-19 non abbia conseguenze ancora peggiori nel lungo periodo e per sostenere le famiglie nel percorso formativo dei propri figli.”

Com. Stam.