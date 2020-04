Cobas ASL Rm3 – Emergenza Sanitaria Covid-19 – Sospetti Positivi

La Regione Lazio con la nota del 24.04. u.s., relativa all’Aggiornamento della Rete COVID-19, in relazione alla curva epidemica che registra una progressiva se pur lenta diminuzione per l’impegno dei posti letto, ha comunicato che dal giorno 27 aprile p.v. alcune Strutture Ospedaliere, tra cui il P.O. G.B. Grassi, non accetteranno più casi confermati di COVID-19.

Se pur, infatti, si sta registrando una diminuzione per l’impegno dei posti letto, questa avviene in un contesto che vede in ogni caso l’Emergenza sanitaria del COVID-19 destinata a protrarsi e la sua gestione dovrà, per l’appunto, sempre tener conto dei possibili cambiamenti e mutazioni dovuti all’evoluzione della situazione, nonché alla stessa natura del virus che presenta ancora caratteristiche di novità, in gran parte sconosciute nell’ambito della vasta famiglia dei Coronavirus.

Tale aspetto di novità sta richiedendo, e richiederà, da parte della Comunità scientifica, ulteriori ricerche ed approfondimenti e, al contempo, un impegno ed un’attenzione costanti da parte di tutti i soggetti e le realtà interessate (Istituzioni, Aziende, ecc.) non solo ai comportamenti e alle abitudini delle persone, che dovranno certamente mantenere quelle norme di sicurezza tese ad evitare ogni minimo rischio di contagio (v. mascherine, igiene, “distanziamento sociale”, ecc.), ma, soprattutto, assicurando nei posti e negli ambienti di lavoro tutte le condizioni di sicurezza a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché degli utenti.

Nell’ambito sanitario si è registrato un preoccupante significativo aumento delle infezioni del personale che ha evidenziato come, in presenza di una pandemia con evidente rischio di contrarre malattia grave associata all’infezione COVID-19, molte siano state le criticità che ne hanno favorito la diffusione: carenza, se non assenza e/o insufficienza e inadeguatezza dei Dispositivi di Protezione Individuali – DPI (Mascherine chirurgiche, mascherine con filtarnti facciali FFP2 e FFP3, camici, guanti, tute impermeabili, calzari, ecc.) problemi di sanificazione ambientale e degli impianti di areazione, assenza e/o carenza di chiarezza nei percorsi (v. percorso pulito, percorso sporco)e nelle procedure di sicurezza, nonché dei processi e dei percorsi formativi per tutto il personale, difficoltà e ritardi nell’effettuazione di screening (v. Tamponi).

Tali criticità hanno, a volte, determinato che fossero proprio le stesse Strutture Sanitarie a divenire fonte di veri e propri focolai di diffusione del virus.

La scrivente O.S. proprio al fine di dare, nell’attuale difficile fase di Emergenza Sanitaria, il proprio contributo affinchè venissero evidenziate eventuali problematiche e criticità e, al contempo, assicurate tutte le necessarie condizioni di sicurezza a tutela delle/dei lavoratrici/tori, nonché degli stessi cittadini utenti, ha trasmesso, attraverso alcune note e prese di posizione (V. note del 12.03. u.s., Prot. n. 17605, del 16.03. u.s., Prot. n. 18268, del 19.03. u.s., Prot. n. 19116, del 21.03.2020 Prot. n. 19656 e Comunicato del 23.03.2020, nota del 26.03.2020, Prot. n. 20497, del 01.04.2020, Prot. n. 21750, del 09.04.2020, Prot. n. 23340 e del 16.04.2020, Prot, n.24288) osservazioni, sollecitazioni e indicazioni.

Ritiene, pertanto, utile segnalare, con la presente, ulteriori aspetti che secondo questa O.S. possono costituire importanti elementi e fattori di rischio e criticità.

Tra le questioni che questa O.S. intende porre all’attenzione c’è quella riguardante l’Area Spoke Covid che, nell’eventualità di una possibile ripresa della curva epidemica, possa vedere la sua riattivazione all’interno del P.O. G.B. Grassi. L’attivazione di un’Area Spoke Covid-19, proprio per la presenza della stessa in un ambiente Ospedaliero, dove sono presenti molteplici importanti attività e funzioni, doveva, e deve, prevedere una attenta programmazione, una continua osservazione, controllo e monitoraggio, non solo per rimodulare ed adeguare gli aspetti organizzativo/funzionali, ma per poter individuare, attraverso un’aggiornata valutazione, eventuali rischi che potrebbero eventualmente presentarsi.

A tale proposito riteniamo, infatti, che non sia un caso che, nell’ambito della Comunità scientifica e nelle scelte e decisioni del Governo, si stia valutando l’opportunità della realizzazione di apposite strutture e/o presidi ospedalieri dedicati esclusivamente alla gestione, al trattamento e alla cura dei pazienti malati da infezione COVID-19.

In merito alla realizzazione dell’Area all’interno del P.O. G.B. Grassi, la scrivente O.S. ritiene che non sia ancora stata sufficientemente chiarita e definita, attraverso procedure e protocolli formalizzati, la modalità di trattamento dei pazienti sospetti positivi, sottoposti a test diagnostici, in attesa del risultato del tampone per la ricerca del COVID-19. In particolar modo ci si chiede, e si chiede, dove e come questi saranno collocati.

La scrivente O.S. ritiene fondamentale, non solo per la sicurezza sul lavoro, per la tutela di tutti gli operatori sanitari, nonché di tutto quel personale che, attraverso varie attività, opera all’interno del P.O. G.B. Grassi

(personale amministrativo, addetti al C.U.P., addetti alle pulizie, alla vigilanza, alle cucine, ecc.), ma anche per gli altri pazienti ricoverati che si trovano già in una situazione di particolare fragilità, la definizione di procedure di prevenzione per il controlllo della diffusione del virus, onde evitare il rischio che possano manifestarsi pericolosi focolai epidemici all’interno della struttura ospedaliera.

L’accesso al Presidio Ospedaliero di pazienti con specifica sintomatologia – sospetti positivi, in attesa della risposta del tampone, che non potranno essere ricoverati presso l’Area Spoke Covid, riteniamo, infatti, ponga una serie di questioni di natura sanitaria (il completo isolamento dei pazienti e l’adozione di comportamenti e misure adeguate per il personale – idonei e sufficienti Dispositivi di Protezione Individuale, aree per la vestizione e svestizione, la sanificazione periodica degli ambienti e degli impianti di areazione); di natura logistica e, presumibilmente, strutturale (ingressi contingentati e spazi ben definiti con bagni indipendenti).

Tale problematica, riteniamo, avrebbe già potuto essere affrontata e definita, nella fase di programmazione ed organizzazione dell’Area Spoke Covid, attraverso l’individuazione di spazi dove poter accogliere quei pazienti, visitati presso il Pronto Soccorso che, a seguito di specifica sintomatologia ascrivibile alla Sars COVID-19, risultano bisognosi di ricovero, in attesa delle risposte del tampone effettuato ai fini della definitiva diagnosi.

La scrivente O.S., al fine di evitare ogni elemento di rischio di diffusione del virus e di contagio in ambito ospedaliero, ma non solo, ritiene opportuna una attenta valutazione in merito ad una possibile attivazione, per la gestione dei suddetti pazienti con patologie respiratorie non dimissibili dal Pronto Soccorso, della realizzazione di un’Area o reparto “Pre Covid”, come già sperimentato in altre realtà ospedaliere.

La scrivente O.S. chiede, infine, che vengano messe in atto tutte le iniziative, le azioni e le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus atttraverso percorsi e protocolli di sicurezza da poter condividere anche con tutte le OO.SS, la R.S.U. e le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Certi di un Vs. sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

le/i Delegate/i R.S.U. del Cobas Asl Rm 3

Elisa Palanga – Domenico Piacente – Claudia Piermaria il Referente Cobas Asl Rm3 Cesare Morra