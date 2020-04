Autoscuole, Figuccia (UdC): presentata mozione per la riapertura garantendo sicurezza per lavoratori e utenti

Palermo,26 aprile 2020 “Le autoscuole rientrano tra le categorie attualmente chiuse in seguito alle restrizioni dovute all’emergenza COVID-19.

Oltre al disservizio dovuto al fatto che è impossibile conseguire o rinnovare la patente, a causa del blocco migliaia di lavoratori che operano nel settore come addetti al front-office, insegnanti di teoria e istruttori di guida, sono a rischio”.

A dichiararlo è l’on. Vincenzo Figuccia deputato Udc all’Assemblea Regionale Siciliana che prosegue:

“L’emergenza covid-19, segue al provvedimento che da gennaio ha portando un aumento dei costi per i cittadini intenti a conseguire la patente di guida, con il decreto fiscale, infatti, è stata introdotta l’Iva al 22% sulle lezioni di teoria e di pratica per prendere non solo la patente B, ma anche la C1”.

“Il comparto – continua il deputato – versa in una situazione economica drammatica, poiché malgrado la totale assenza di incassi, le autoscuole debbono fare fronte a spese legate ad utenze, stipendi, contributi, assicurazioni, affitti, ecc.

Ascoltando gli addetti al settore risulta evidente che per le autoscuole sarebbe insostenibile una ripresa delle attività dopo l’estate, come più volte ha fatto intendere il Governo nazionale”.

Per tali motivazioni, – conclude Figuccia – tenendo presente che emerge per la Sicilia un impatto più contenuto della diffusione del contagio e dei tassi di letalità, ho depositato una mozione che impegna il Governo regionale a sostenere la riapertura delle autoscuole, predisponendo in accordo con lo Stato, un protocollo che prevede misure da adottare per garantire la sicurezza di lavoratori e utenti”.

Com. Stam.