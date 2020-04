Susinno: Coronavirus, studenti fuori sede dimenticati dal Governo

L’intervento della Regione è legato a determinati parametri

Palermo. Migliaia di studenti che hanno lasciato gli appartamenti per rientrare nelle loro regioni sono tenuti a continuare a pagare gli affitti; infatti al momento non sono previste misure di sostegno in tal senso se non la certezza di pagare e basta. Un paradosso dice Marcello Susinno Consigliere Comunale di Sinistra Comune che si è fatto carico di rappresentare, con una nota, al governo il disagio di migliaia di famiglie. In questi giorni – dice Susinno – una famiglia palermitana, e non sarà certo l’unica, si è già vista recapitare un sollecito di pagamento dei canoni di marzo ed aprile con l’eventuale ricorso alle vie legali per il recupero forzoso degli stessi.Il bando della Regione http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_IlPresidente/PIR_Archivio/PIR_Coronaviruspubblicatobandouniversitarifuorisede/151211677.pdf è legato a determinati parametri, per il resto l’attuale legislazione vigente in materia, – spiega Susinno – non prevede, salvo accordi tra le parti, né una rideterminazione del canone e neanche la possibilità di risolvere con effetto immediato il contratto, se non con il rispetto del preavviso che può arrivare anche a sei mesi; accordi di risoluzione che si complicano se si pensa peraltro alla questione legata alla riconsegna dell’immobile, atteso che gli stessi dovrebbero essere liberati dagli stessi affittuari che al momento sono rientrati in Sicilia.

L’auspicio è che nel prossimo decreto ormai di imminente emanazione si tenga conto di tale situazione, che sembra non avere epilogo immediato – conclude Susinno – poiché la ripresa delle lezioni difficilmente può avvenire avvenite prima di settembre / ottobre.

