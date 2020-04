Torna l’appuntamento con Paola Minaccioni e #sentiquesta poesie e chiacchiere tra amici tra gli ospiti di questa settimana

Malika Ayane, Francesco Acquaroli, Valentina Lodovini, Antonella Attili, Alessandro d’Alatri sabato 25 aprile alle 17.30 Su Insta(@paola_minaccioni)

Sabato 25 aprile alle 17.30 torna l’appuntamento settimanale su Instagram con Paola Minaccioni, che da qualche settimana, con l’aiuto di colleghi e amici, ha dato il via ad una serie di letture di poesie e chiacchierate tra amici .

Questo sabato sono previsti ospiti del mondo della musica, della scrittura, della tv e de cinema, come Malika Ayane, Francesco Acquaroli, Francesco Carofiglio, Alessandro d’Alatri, Carlotta Bonadonna (blogger e scrittrice), Miriam Mauti (giornalista ) Antonella Attili, Simone Colombari e altri ospiti a sorpresa

“L’isolamento ci costringe a stare in ascolto di quello che ci accade dentro. Ad ascoltare. Benissimo!! _ ha dichiarato sulla sua pagina facebook Paola. Il sabato pomeriggio dalla mia pagina Insta( @paola_minaccioni) tanti amici, attori, musicisti, registi, scrittori e giornalisti, ci fanno ascoltare qualcosa di sé, di privato, di intimo. Non con un racconto pecoreccio su come stendono i panni, o su come si calano in gola il caffè bollente in pigiama, ma leggendo per noi in diretta una poesia. La poesia preferita da sempre, la poesia del momento, la scoperta dell’ultim’ora. Ogni poesia ci parla di noi. Ci svela e ci fa svelare. La poesia è per tutti, è una medicina quotidiana e noi la volgiamo distribuire. E voi, ne avete da farci ascoltare?”

