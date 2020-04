MES, l’europarlamantare Francesca Donato (Lega): “il premier Conte tradisce gli italiani. Sconfitto il nostro paese”

“Come previsto, Conte ha violato ogni promessa, dando l’ok in Consiglio Europeo al Mes come strumento per prestare all’Italia i soldi per la spesa sanitaria, oltre all’insufficiente Sure (Cassa integrazione europea) e alle solite garanzie della Bei (Banca europea investimenti).

Nulla di fatto, ovviamente, sui tanto magnificati eurobond, a cui la Merkel e altri Paesi del Nord hanno negato alcuna apertura, forti del veto nei trattati”.

È quanto afferma l’europarlamentare della Lega, Francesca Donato, in riferimento al via libera del primo ministro italiano, Giuseppe Conte, all’approvazione del Mes (meccanismo europeo di stabilità) in consiglio europeo.

“Il premier – aggiunge l’europarlamentare – cerca ora di nascondere il tradimento del Parlamento e degli italiani spacciando un presunto accordo sul ‘Recovery fund’ che, invece, non c’è affatto, come peraltro riportato da tutte le cronache internazionali: c’è solo un ‘progetto in cantiere’, su cui mancano accordi e sul quale deciderà come sempre Berlino. L’Italia ne esce sconfitta: finiremo col versare più soldi, in regalo, all’Ue per ‘ampliare il bilancio’, per poi riceverli in prestito con interessi, condizioni e impegni per le ‘riforme’ che deciderà la Commissione per noi”.

“Una catastrofe analoga se non peggiore del Covid-19 – ha detto infine l’europarlamentare – ci si presenta purtroppo davanti a causa di scelte scellerate. L’Italia del dopo-lockdown, anziché ripartire, finirà così nelle mani di strozzini che la spremeranno fino all’ultima goccia, senza remore e con la complicità di un Governo bugiardo e incapace”.

Com. Stam.