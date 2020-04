Figuccia “La rivoluzione necessaria per la Liberazione”

“Il giorno della Liberazione ci offre l’opportunità di fare alcune considerazioni in ordine a quanto sta accadendo a livello sociale economico e politico.

Risposte date e risposte mancate, azioni e omissioni, attivismo e tiepidezza. In questa palude ci viene in aiuto come una bussola, il popolarismo sturziano, come valore supremo della prossimità ai bisogni dell’uomo, delle povertà, dei disagi che in queste settimane stanno attraversando milioni di famiglie – a dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia che prosegue – ho scelto questa via che elude ogni sorta di personalismo, di ricerca di compiacimento di sé, di applausi. La politica per troppo tempo ha cercato di inseguire queste insaziabili logiche accumulando privilegi, iperburocrazia ed egoismi. Ogni giorno bisogna scegliere chi essere ed è vero il “Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. Con Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice fino a ieri sera eravamo pronti muovere il nostro spirito rivoluzionario pur di ottenere diritti e rivendicazioni. Non è stato necessario avendo capitalizzato il risultato con 400 milioni indispensabili in infrastrutture, formazione e sanità. Non c’è uno stile di agire che va assolutizzato. Di tanto in tanto le situazioni richiedono maniere forti, altre contemplano l’arte della mediazione. Chi non cerca il compromesso e gli inciuci di Palazzo celandosi dietro il falso moderatismo che negli ultimi anni ha caratterizzato il modus operandi di ministri e mestieranti della politica, è disposto a tutto ciò, a metterci la faccia insomma pur di difendere gli interessi di chi si rappresenta. È proprio in questo caso che i siciliani in pieno tempo di emergenza, sperano in risposte concrete e tempestive e a noi suoi rappresentanti il dovere che queste arrivino nelle forme e nei tempi utili. A noi il dovere di vigilare sulle condotte e sulle scelte che verranno fatte e che possono determinare la vita o la morte di interi settori e categorie. Solo così la liberazione alla quale tanto si anela, potrà essere vicina – conclude: adottando un atteggiamento di perseveranza, costanza, prudenza e a seconda dei casi cinismo o benevolenza”.

