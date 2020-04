“Nel cuore delle Marche” il cuore dell’arte per i comuni delle Marche

Se qualcosa appartiene allo spazio dell’arte è la libertà del dono. Un dono come gesto di un legame e di una comunità che si unisce nella relazionalità, nell’impegno sociale, in una pratica che significa apertura all’altro.

Oggi più che mai, in questo particolare momento, assurdo e indecifrabile, dove a unirci è il dolore, abbiamo bisogno di uscire da noi stessi per stendere le braccia verso chi, adesso, deve ricevere senza nulla in cambio.

ANCI MARCHE, nella consapevolezza della gravità in cui versa l’intero Paese e in quella che vede il proprio territorio, la Regione Marche, lacerata nel profondo a seguito dell’emergenza Covid-19, lancia la raccolta fondi NEL CUORE DELLE MARCHE alla quale si aggiunge IL CUORE DELL’ARTE PER I COMUNI DELLE MARCHE, da un’idea di Casa Sponge di Pergola (PU), a favore delle famiglie che oggi si trovano in uno stato improvviso d’indigenza dei Comuni delle Marche.

Cosa può fare l’arte? Può donarsi. Può essere solidale e stringersi intorno a questo principio per un welfare regionale diffuso. Può, con la propria bellezza e un piccolo gesto, sostenere concretamente quelle famiglie e quelle persone che oggi hanno bisogno di beni di prima necessità.

Sono 32 gli artisti, di origini marchigiane o legati al territorio per lavoro o per affetto, ad unirsi alla chiamata di Casa Sponge. Con grande generosità Gianluigi Antonelli, Marco Bacoli, Angelo Bellobono, Daniele Bordoni, Luca Caimmi, Alessandra Carosi, Mario Consiglio, Matteo Costanzo, Fabrizio Cotognini, Annaclara Di Biase, Rocco Dubbini, Eva Frapiccini, Giovanni Gaggia, Alessandro Giampaoli, Renzo Marasca, Maria Carla Mattii, Nevio Mengacci, Maurizio Mercuri, Aischa Gianna Müller, Andrea Nacciarriti, Marta Palmieri, Enrico Pierotti, Filippo Riniolo, Chris Rocchegiani, Michele Alberto Sereni, Ivana Spinelli, Mona Lisa Tina, Cosimo Veneziano, Ricardo Aleador Venturi, Roberto Coda Zabetta, Davide Mancini Zanchi, Claudio Zorzi nel mettere a disposizione una propria opera, chiedono a gran voce, a collezionisti, amici e amatori dell’arte, a tutte quelle persone che oggi si trovano in una posizione economica non svantaggiata, di abbracciare con slancio l’arte, nell’ottica di un dono reciproco e di uno scambio, cui oggi corrisponde la consapevolezza di avere concretamente aiutato i propri vicini.

Le opere, che dall’inizio della raccolta fondi saranno progressivamente visibili sul sito di Casa Sponge (www.spongeartecontemporanea.net) sono disponibili a partire da una base di prezzo simbolica di Euro 250,00, cifra minima richiesta per la donazione che, a discrezione dell’interessato, può essere incrementata. Per partecipare alla raccolta fondi è necessario inviare una mail all’indirizzo (ilcuoredellarteperancimarche@gmail.com) attenendosi alle specifiche indicate nel REGOLAMENTO che segue questo comunicato stampa.

Le donazioni sono raccolte da ANCI MARCHE e assegnate ai Comuni della Regione Marche in quota parte e indi dai Comuni distribuiti alle famiglie bisognose su indicazione di CARITAS MARCHE, secondo i medesimi criteri ministeriali adottati per la distribuzione delle provvidenze per i medesimi fini assegnate dallo Stato italiano nell’emergenza Covid-19. Le donazioni raccolte si integrano ai fondi destinati per l’acquisto di integrativi di quelli stanziati dal Governo.

***

“Relazionarci è la nostra pratica e donare il nostro pane”. Casa Sponge, nata nel 2008 a Mezzanotte di Pergola (PU), casale sulle colline marchigiane, nel cuore della provincia marchigiana, e abitazione dell’artista Giovanni Gaggia, rappresenta il primo dono di un’iniziale piccola comunità dell’arte verso il proprio territorio e non solo. Nella specifica scelta di restare in provincia, nel corso di oltre dieci anni di attività e con la direzione artistica dello stesso Giovanni Gaggia, Casa Sponge ha visto l’avvicendarsi di artisti, curatori, critici o anche semplicemente amici dell’arte che, nell’ottica dello scambio e dell’incontro, spesso sovrapponendo le proprie idee in una virtuosa inversione dei ruoli, hanno dato vita a progettualità inconsuete proponendo ai propri visitatori modalità di fruizione dell’arte più intime e partecipate. Casa Sponge è un luogo di accoglienza, un rifugio di artisti, un collettore di idee, un laboratorio del benessere, un centro d’arte. Vicepresidente onorario dell’associazione è Davide Quadrio, fondatore di Arthub Asia, e membri del direttivo sono Stefano Verri, Milena Becci, Daniela Eusepi, Mattia Galantini e Alessandro Giampaoli.

***

REGOLAMENTO

IL CUORE DELL’ARTE PER I COMUNI DELLE MARCHE

il progetto “Il Cuore dell’Arte per i Comuni delle Marche” verrà quanto più ampiamente possibile divulgato, pure utilizzando lo strumento della rete (internet, social, etc.), con diffusione del nominativo degli artisti aderenti al progetto, nonché delle immagini e caratteristiche delle opere donate dagli artisti (una per ognuno di essi) e dai medesimi destinate a sostenere il progetto;

ciascuna delle opere messe a disposizione dagli artisti e funzionalizzate a sostenere il progetto verranno assegnate partendo da una base di prezzo simbolica di Euro 250 , 00 (Euro duecentocinquanta/00) che rappresenta la cifra minima della donazione che, a discrezione dell’interessato, può anche essere incrementata;

, (Euro duecentocinquanta/00) che rappresenta la cifra minima della donazione che, a discrezione dell’interessato, può anche essere incrementata; le opere e i nominativi degli artisti (gli aderenti al progetto sono in totale 32) sono visibili sul sito web di Casa Sponge: spongeartecontemporanea.net;

il donatore offerente dovrà obbligatoriamente inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: in cui dichiara la volontà di donare . Successivamente, a cura della segreteria di ANCI MARCHE, gli verrà attribuito e comunicato un numero identificativo che dovrà, a cura del donante offerente, essere poi riportato nella causale del bonifico che lo stesso andrà ad effettuare;

al seguente indirizzo di posta elettronica: in cui dichiara la . Successivamente, a cura della segreteria di ANCI MARCHE, gli verrà e comunicato un che dovrà, a cura del donante offerente, essere poi riportato nella causale del bonifico che lo stesso andrà ad effettuare; una volta ricevuta la comunicazione con l’attribuzione del numero identificativo il donatore offerente, non oltre le 48 ore successive , dovrà bonificare una somma infrazionabile e non inferiore ad Euro 250 , 00 (Euro duecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario UBI BANCA S.p.A. intestato ad ANCI MARCHE con IBAN: IT 11 V 03111 02600 000000005432 , esplicitando obbligatoriamente nella causale : IL CUORE DELL’ARTE , nome , cognome , e-mail o telefono e numero identificativo comunicatogli precedentemente da ilcuoredellarteperancimarche@gmail.com;

il donatore offerente, , dovrà una somma infrazionabile e non inferiore ad , (Euro duecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario UBI BANCA S.p.A. intestato ad ANCI MARCHE con , esplicitando obbligatoriamente nella : , , , e comunicatogli precedentemente da ilcuoredellarteperancimarche@gmail.com; copia della ricevuta di ciascun bonifico effettuato dovrà entro tre giorni essere a cura del donante offerente essere inviata alla segreteria ANCI MARCHE all’indirizzo di posta elettronica: ilcuoredellarteperancimarche@gmail.com (tel. 071 201936). Sarà indi cura dell’ANCI MARCHE mettere in contatto ciascun sostenitore assegnatario con l’artista autore dell’opera assegnata, comunicando al donante offerente i contatti di esso artista;

di ciascun bonifico effettuato dovrà essere a cura del donante offerente essere inviata alla segreteria ANCI MARCHE all’indirizzo di posta elettronica: ilcuoredellarteperancimarche@gmail.com (tel. 071 201936). Sarà indi cura dell’ANCI MARCHE mettere in contatto ciascun sostenitore assegnatario con l’artista autore dell’opera assegnata, comunicando al donante offerente i contatti di esso artista; al raggiungimento del numero di 32 bonifici , verrà decretata chiusa la prima fase di raccolta fondi. Indi, il numero degli offerenti è pari a quello delle opere;

, verrà decretata di raccolta fondi. Indi, il numero degli offerenti è pari a quello delle opere; ogni donatore riceverà un’opera e l’ assegnazione sarà casuale , decisa da un sorteggio di cui si occuperà ANCI Marche. Giorno e luogo verranno comunicati via e-mail a tutti i donatori;

sarà , decisa da un di cui si occuperà ANCI Marche. Giorno e luogo verranno comunicati via e-mail a tutti i donatori; il donante aggiudicatario dell’opera prenderà indi contatto con l’artista autore dell’opera per perfezionare la consegna/ritiro dell’opera una volta conclusasi la quarantena da Covid-19 e sarà possibile spostarsi liberamente sul territorio, fermo restando che in difetto di diverso accordo raggiunto l’artista si occuperà personalmente della spedizione , con spese a carico dell’assegnatario . Rimane salva la facoltà dell’assegnatario di curare personalmente a proprie spese il ritiro dell’opera ove la medesima trovasi ricoverata, fermo restando che in ogni caso, da chiunque venga curata la spedizione dell’opera, il rischio del trasporto dell’opera sarà sopportato dall’assegnatario dell’opera;

dell’opera una volta conclusasi la quarantena da Covid-19 e sarà possibile spostarsi liberamente sul territorio, fermo restando che in difetto di diverso accordo raggiunto , con . Rimane salva la facoltà dell’assegnatario di curare personalmente a proprie spese il ritiro dell’opera ove la medesima trovasi ricoverata, fermo restando che in ogni caso, da chiunque venga curata la spedizione dell’opera, il rischio del trasporto dell’opera sarà sopportato dall’assegnatario dell’opera; le opere eventualmente non assegnate rimarranno di proprietà e nella libera disponibilità dell’artista.

SCHEDA TECNICA

Titolo: IL CUORE DELL’ARTE PER I COMUNI DELLE MARCHE

raccolta fondi per le famiglie in svantaggio economico dei Comuni della Regione Marche

Durata: dall’apertura della raccolta con pubblicazione sul sito di Casa Sponge fino a esaurimento opere disponibili

Ideazione e organizzazione: Casa Sponge e ANCI MARCHE

Artisti: Gianluigi Antonelli, Marco Bacoli, Angelo Bellobono, Daniele Bordoni, Luca Caimmi, Alessandra Carosi, Mario Consiglio, Matteo Costanzo, Fabrizio Cotognini, Annaclara Di Biase, Rocco Dubbini, Eva Frapiccini, Giovanni Gaggia, Alessandro Giampaoli, Renzo Marasca, Maria Carla Mattii, Nevio Mengacci, Maurizio Mercuri, Aischa Gianna Müller, Andrea Nacciarriti, Marta Palmieri, Enrico Pierotti, Filippo Riniolo, Chris Rocchegiani, Michele Alberto Sereni, Ivana Spinelli, Mona Lisa Tina, Cosimo Veneziano, Ricardo Aleador Venturi, Roberto Coda Zabetta, Davide Mancini Zanchi, Claudio Zorzi

Partner: CARITAS MARCHE

Mediapartner: Museo Tattile Statale Omero (AN)

Grafica: CH RO MO graphic design studio

Ufficio Stampa: ANCI MARCHE e RP//PRESS

Com. Stam.