“La Sicilia aiuta i medici” con la raccolta fondi di Volt

Gli attivisti di Volt Sicilia hanno lanciato una campagna per sostenere il sistema sanitario regionale. I fondi saranno versati alla Protezione civile, e serviranno per l’acquisto di DPI e respiratori

In questi giorni difficili, migliaia di operatori sanitari lottano ogni giorno, in prima linea, per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Con scarsi mezzi e un sostegno ancora insufficiente da parte delle istituzioni. È proprio in questi momenti che la solidarietà può fare la differenza: per questo Volt Sicilia sta promuovendo una raccolta fondi, i cui proventi andranno a sostegno del sistema sanitario regionale.

Il SSR siciliano, già in difficoltà prima dell’epidemia di COVID-19, appare troppo fragile per reggere l’impatto dell’emergenza. I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non sono infatti disponibili per tutti gli operatori sanitari, col rischio che le strutture di cura e arginamento della pandemia diventino invece luoghi di propagazione del contagio.

Inoltre, il sistema sanitario è particolarmente vulnerabile anche a causa delle caratteristiche geografiche della Sicilia: basti pensare alle isole remote e a contesti già molto critici, come quello di Lampedusa, che non ha neanche un ospedale. A questo, si aggiunge la situazione economica particolarmente fragile di buona parte della popolazione siciliana.

Per questo motivo, Volt Sicilia ha deciso di aderire alla raccolta fondi lanciata dalla Protezione Civile Regionale, che sta facendo del suo meglio per dare aiuto a chi ne ha bisogno. È doveroso fare fronte compatto in questa emergenza, per supportare il Sistema Sanitario Regionale e tutti i siciliani in difficoltà.

Aiuta chi ci aiuta: dona alla Protezione Civile Regionale per la Sanità in Sicilia. Puoi farlo recandoti sulla piattaforma GoFundMe, al seguente link: https://www.gofundme.com/f/la-sicilia-aiuta-i-medici. Il ricavato verrà versato sul conto corrente della Tesoreria di Stato per la provincia di Palermo. Un piccolo gesto, un grande contributo

Com. Stam.