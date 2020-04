Formazione, Figuccia (UdC): “basta tergiversare, amministrazione riconosca e applichi legge N.25 del 93”

“Gli ex operatori della Formazione illegittimamente licenziati, durante le scorse settimane, prima dell’emergenza covid-19, erano scesi per strada in modo compatto per cercare risposte alla risoluzione della loro vertenza.

La sofferenza di queste persone che, vantano un credito con l’Amministrazione non ancora erogato, amplificata dalla fase emergenziale dovuta alla pandemia, deve essere una spinta affinché una volta per tutte si ponga il sigillo a questa triste storia.In particolare durante le scorse settimane si è chiesto con insistenza l’attuazione della legge regionale n. 25 del 93. Una legge che lo stesso Tar riconosce come vigente e che prevede il diritto alla ricollocazione per quei soggetti iscritti regolarmente all’albo e assunti entro il 31/12/2008.Una legge vigente quindi, richiamata all’interno dell’Avviso 2 e nel recente accordo firmato tra sindacati e Amministrazione, malgrado paradossalmente l’Assessorato di pertinenza abbia chiesto parere all’Avvocatura dello Stato, dichiarando l’impossibilità di attuarla.Auspico un’uniformità di trattamento tra tutti i lavoratori del comparto che hanno eguale dignità, per cui ribadisco: «BASTA TERGIVERSARE!»L’Amministrazione riconosca e applichi la legge N.25 del 93, attualmente disattesa, per il bene dei lavoratori che chiedono certezze per il loro futuro.”

– A dichiararlo è l’on. Vincenzo Figuccia deputato Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo la Sicilia –

