Sanificazione Isola di Lampedusa (Video)

In relazione all’emergenza in atto , tenuto conto del ruolo del Corpo Nazionale quale componente fondamentale del sistema di Protezione Civile, oggi i Vigili del Fuoco di Lampedusa hanno provveduto alla sanificazione del Molo Favaloro (luogo di sbarco immigrati), le vie del Porto Nuovo, la via Roma nella parte pedonale e via Vittorio Emanuele, domani si completerà la restante parte di Via Roma e Via Bonfiglio.

I Vigili del Fuoco per l’intervento hanno impiegato n 5 unità e tre automezzi di cui un modulo adibito per la sanificazione. Come sempre al servizio dei cittadini.

Com. Stam.