Paxia (M5S): “Alle rassicurazioni dell’ass. Scavone, preferiremmo l’avvio della Cassa integrazione in deroga in Sicilia”

Catania – “La nostra regione si trova molto indietro nell’iter burocratico relativo all’avvio del pagamento dalla cassa integrazione in deroga.

Come ben sappiamo la competenza per attivare questo ammortizzatore sociale è regionale e, per l’esattezza, dell’Assessorato al Lavoro guidato da Antonio Scavone. Si sono letteralmente perse 3 settimane per tutelare al meglio oltre 100 mila lavoratori siciliani e più di 35 mila aziende che stanno attraversando una profonda crisi a causa dell’emergenza coronavirus”, dichiara la deputata catanese Maria Laura Paxia (M5S).

“Lo stesso Scavone, pochi minuti fa, ha voluto rassicurare tutti che da domani saranno inviati all’INPS i primi 1.400 decreti per il pagamento della cassa integrazione in deroga – precisa l’on. Paxia – ma rimane grave il forte ritardo per avviare la CID in Sicilia, se si considera che non si sa quando potranno essere espletate tutte le domande pervenute agli uffici competenti in questo periodo”.

Com. Stam.