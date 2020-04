Omaggio a Domenico Lo Vasco da parte di sua figlia Rossella

” Mio caro papà, oggi 20 aprile 2020, sarebbe stato il tuo compleanno, sei salito al cielo, non sei più tra noi, non sei più con me. Tutto sembra così irreale. Te ne sei andato tre giorni prima di poter soffiare ancora una volta sulle candeline. Portavi così bene i tuoi anni ed eri sempre un bel giovanotto sorridente e dinamico.

Oggi per la prima volta nella mia vita non potrò chiamarti per farti gli auguri, non potrò sentire la tua voce, non potrò stringerti fra le mie braccia, non potrò fare la foto ricordo come da tradizione e non trovo le parole per poter descrivere il mio profondo dolore.

Nonostante la distanza che ci ha separati so bene che mi hai pensato ogni istante e mi hai voluto infinitamente bene.

Sei stato un sindaco esemplare per tutti i tuoi cittadini, e mi hai lasciato un immensa eredità morale, intellettuale ed affettiva che ha un valore inestimabile ai miei occhi e che conta molto di più di quella materiale.

Ora sei nato a nuova vita, oggi festeggi la tua nascita nel regno dei cieli e mi guarderai da lassù, mi proteggerai e sarai al mio fianco come avresti sempre voluto esserlo.

Sono fiera ed orgogliosa di essere la tua bambina, fiera ed orgogliosa di avere un papà come te. Grazie per avermi accolta nella tua vita, grazie per l’affetto che mi hai dato durante questi 23 anni. Buon Compleanno, ti voglio tanto bene.

La tua “picciridda” Rossella”

