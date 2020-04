Diciassette anni fa ci lasciava Ciccio Ingrassia

Era il 28 aprile del 2003 quando, al Policlinico Gemelli di Roma, per gravi problemi respiratori, moriva Ciccio Ingrassia, amico e spalla insostituibile dell’indimenticabile e bravo comico Franco Franchi (all’anagrafe Francesco Benenato).

Ciccio Ingrassia era nato a Palermo il 5 ottobre 1922, in Via San Gregorio, nel quartiere Capo a Porta Carini. Pur non andando bene a scuola, riuscì, comunque, a prendere la licenza elementare; dopo il primo ginnasio, però, abbandonò gli studi. Per tenersi occupato fece diversi mestieri, barbiere, ragazzo di salumeria, falegname, calzolaio, quindi, appena 15enne, si specializzò come intagliatore modellista. Ma la sua vera passione era lo spettacolo e, spesso, raggranellava qualche lira esibendosi come macchiettista, in feste di piazza o nei matrimoni. Più tardi, frequentando il bar che si trovava all’interno del cine-teatro Massimo, detto “bar degli artisti” ma, dai frequentatori, noto come la “legione straniera”, conobbe un giovane attore Enzo Andronico (Palermo 13/5/1923-26/9/2002) che, in seguito, avrebbe preso parte a numerosi film e trasmissioni televisive con la coppia Franco & Ciccio. Con Andronico e un altro comico noto come Ciampolo (del quale non si è mai saputo il vero nome, ndr), Ingrassia formò il Trio Sgambetta e partecipò a diversi spettacoli di piazza e in teatrini di provincia. Nei primi anni cinquanta, Ciccio, per caso, notò un giovane che si esibiva in diverse piazze palermitane con un’improvvisata orchestrina e con le sue ineguagliabili smorfie, battute, parodie, imitazioni, intratteneva i passanti che si fermavano, sempre più numerosi, incuriositi e divertiti. Quell’artista di strada, che allora si faceva chiamare Ciccio Ferraù, era il futuro Franco Franchi, col quale, nel 1954, Ingrassia fece coppia e le loro macchiette, per un certo periodo divertirono ancora matrimoni, battesimi e feste di piazza. Nel 1960, a Genova, Ciccio sposa la palermitana Rosaria Calì, musicista, che con l’orchestra di famiglia si esibiva alla Birreria Italia di Via Cavour. L’anno dopo nasce Giampiero, oggi attore e cantante molto noto che, tra l’altro, dirige a Roma la “Fonderia delle Arti”, una scuola di teatro e musical. Intanto la neo coppia Franchi-Ingrassia, dopo alcuni spettacoli di collaudo in veri teatri, notata da diversi registi, inizia a lavorare per il cinema ed è un trionfo. La coppia prese parte a circa 140 film, spettacoli teatrali, show televisivi, documentari, sono ospitati in varie trasmissioni e realizzano, persino, caroselli. L’origine del successo della coppia era, senza dubbio, il contrasto del loro aspetto fisico: basso, robusto, a volte goffo e dalla faccia di gomma che riusciva a fare impensabili smorfie, Franco; longilineo, con un’aria signorile e furba, Ingrassia, rappresentava il “colto”. Com’è noto, però, fra i due attori, alle loro ataviche incomprensioni, seguivano piccoli litigi che, inevitabilmente, li dividevano artisticamente. A tale proposito, Ingrassia affermava sempre che tali disaccordi erano causati solo per divergenze artistiche: in pratica, mentre Franco era disposto a prendere parte a ogni film o spettacolo che gli proponevano, pur di lavorare, Ciccio, al contrario, era assai più oculato nelle scelte e, prima di firmare un contratto, voleva pensarci bene… Anche i rispettivi familiari cercavano di gettare acqua sul fuoco e paragonavano le divergenze e i litigi dei due attori, a quelli di qualsiasi coppia di coniugi in crisi. Durante le loro “separazioni” sia Franco che Ciccio ebbero modo di lavorare singolarmente per conto di grandi registi, dimostrando, così, di avere le capacità di sostenere dei ruoli importanti, anche separatamente, riscuotendo pure lo stesso successo di coppia. Basti pensare La violenza: Quinto potere, Amarcord, Todo Modo (per il quale vinse il Nastro d’Argento) e L’Esorciccio, per Ingrassia; Ultimo Tango a Zagarol, Il Sergente Rompiglioni e Piedino il Questurino, per Franchi. Ben presto, i due tornano a lavorare insieme e, anche se la critica ha apprezzato le loro singole esperienze, il grosso pubblico, tuttavia, reclamava con forza il ritorno dell’irresistibile coppia che riprese l’attività cine-televisiva a pieno ritmo. Nel 1991, Ingrassia, come miglior attore non protagonista, per Condominio, di Felice Farina, vinse il David di Donatello. Quando, il 9 dicembre 1992, venne a mancare Franco, Ingrassia ebbe parole affettuose per il suo collega: “E’ andato via un fratello, il compagno di una vita professionale movimentata, vissuta nel bene e nel male. Insieme abbiamo sofferto la fame, litigato su come porgere una battuta, sulle proposte d’accettare e quelle da rifiutare. Alla fine le accettavamo tutte, per paura di rimanere senza lavoro. I nostri figli sono cresciuti insieme”. Prima di ritirarsi Ciccio Ingrassia, tra il 1991 e il 1994, girò gli ultimi quattro film. L’attore è sepolto presso il Cimitero romano del Verano.

Franco Verruso

Com. Stam.