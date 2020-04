Pantelleria, Assessore Marrucci sui pacchi spesa: “La distribuzione avviene grazie al lavoro dei volontari di Protezione Civile e Croce Rossa che ringraziamo

Ci sono stati ritardi nelle consegne e ce ne scusiamo, ma stiamo entrando a regime.”

Onde evitare polemiche e strumentalizzazioni fuori luogo in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, è mia intenzione chiarire alcune problematiche che si sono verificate in questa settimana riguardo la consegna dei pacchi spesa.

Innanzi tutto, mi preme ricordare che se questo servizio, che attualmente riguarda circa 200 famiglie, può essere espletato è grazie al lavoro dei volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che mettono a disposizione il loro tempo per la comunità pantesca, oltre che all’encomiabile opera dei Servizi Sociali.

È ovvio che in una macchina così grande e che riguarda tante situazioni diverse e complesse possano esserci dei disguidi, ma è nelle intenzioni di tutti gli attori di questo progetto capire le difficoltà e trovare una soluzione.

Oggi pomeriggio si è svolto un tavolo di coordinamento indetto dall’Amministrazione Comunale, con i Servizi Sociali, la Croce Rossa e la Protezione Civile proprio per esaminare le criticità che hanno caratterizzato il servizio in questa settimana, tenuto conto che viviamo in un’isola e che, come in altri periodi dell’anno, se la nave non arriva le derrate alimentari per tutti possono momentaneamente mancare.

A questo proposito abbiamo trovato una soluzione con la collaborazione dell’attività commerciale titolare della fornitura e tra domani e mercoledì prossimo saremo in grado di consegnare tutti i pacchi in sospeso e quelli della nuova settimana.

Mi scuso personalmente con i tanti che ci hanno segnalato il disguido e ai quali chiedo comprensione e pazienza, ricordando che se riusciamo ad arrivare a tanti è proprio grazie al lavoro volontario di questi ragazzi che quotidianamente si alternano tra COC e servizi di assistenza.

Per quanti hanno pretestuosamente criticato il contenuto del pacco che, mi preme ricordarlo, si rifà alle direttive nazionali della Protezione Civile indicate per i PEC e comprende il fabbisogno settimanale differenziato per nuclei da 1 a 6 persone, affermando che alcune famiglie hanno preferito rinunciare al pacco perché troppo scarso, rispondo solo che non abbiamo registrato alcun caso di famiglie che hanno rinunciato o mandato indietro pacchi con questa o altra motivazione.

Anzi, stamattina è avvenuto un fatto davvero commovente. Una signora, ricevuto il pacco, visto che nel frattempo aveva ottenuto i 600€ di contributo, voleva addirittura pagarlo per qualcuno più bisognoso.

Del resto, nel momento di bisogno, se è più importante la marca del prodotto che il prodotto stesso, probabilmente il problema non è la sopravvivenza.

L’Assessore alle Politiche Sociali

Francesca Marrucci

Com. Stam.