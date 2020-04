Covid19, presentata interrogazione per i lavoratori dell’area sanitaria non medica; Figuccia: “Equiparare trattamento economico degli specializzandi biologi rispetto ai medici”

“In questo contesto di emergenza, è un dovere morale della politica attenzionare il ruolo che gli specializzandi biologi iscritti alle scuole di specializzazione in microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, genetica medica, farmacologia e tossicologia, stanno avendo dall’inizio dell’emergenza, frequentando le strutture sanitarie, al pari dei medici specializzandi, ed espletando senza alcun contratto di formazione specialistica, in quanto non previsto a livello Ministeriale, 38 ore settimanali nella diagnostica di laboratorio relativamente alle scuole di specializzazione suddette, quest’ultime retribuite ai sensi della Legge regionale Sicilia 11 Agosto 2017 n.16 e successive integrazioni, con uno stanziamento di fondi che al momento non copre dignitosamente l’impegno degli specializzandi non medici, garantendo loro un contributo mediante borsa di studio pari a 1300 euro al termine di ciascun anno per specializzando, una cifra che non porta onore all’impegno di questi giovani professionisti in prima linea nella guerra contro il covid-19”.

A dichiararlo è l’on. Vincenzo Figuccia deputato dell’Udc all’Ars e leader del Movimento CambiAmo la Sicilia che prosegue:”Attualmente, quindi, i biologi specializzandi non appartenendo a percorsi formativi regolati dall’ UE, godono di un riconoscimento economico pari al 30% rispetto a quello attribuito a quanti in possesso della laurea in medicina e chirurgia ed iscritti alle scuole di specializzazione ad ordinamento UE”.In questa fase emergenziale non può non disconoscersi che i lavoratori dell’area sanitaria “non medica”, costituiscono una risorsa necessaria ed essenziale per il buon funzionamento del servizio sanitario nazionale, al pari degli specializzandi medici”.Per tali ragioni – Continua Figuccia – oggi ho presentato un’interrogazione parlamentare che, mi è stata sottoposta e suggerita dall’Ordine Nazionale dei Biologi e dal Vice Presidente delegato regionale Pietro Miraglia, in cui chiedo espressamente l’equiparazione del trattamento economico riservato agli specializzandi biologi rispetto ai medici.Auspico – conclude il deputato – che questa opportunità venga attuata prima possibile in quanto ritengo assolutamente indispensabile la categoria per il bene della comunità, soprattutto in questa particolare fase storica in cui diventa necessario dare seguito a questo genere di interventi.”

