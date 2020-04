Tampone negativo per il 79enne livornese ricoverato al “Paolo Borsellino” col sospetto di aver contratto il coronavirus

Il Sindaco Alberto Di Girolamo: “sono contento che si sia trattato solo di un falso allarme. La macchina dei soccorsi ha dato prova della propria professionalità”

L’uomo di 79 anni di Livorno, trasbordato ieri dalla nave da crociera “Costa Deliziosa” nel porto di Marsala e successivamente nell’Hospital Covid-19 di Marsala con sospetto di avere contratto il coronavirus è risultato negativo all’esame del tampone.

A informare la cittadinanza è il Sindaco Alberto Di Girolamo, che ieri con un post su Facebook aveva invitato tutti alla calma nell’attesa del responso del tampone.

“Desidero rassicurarvi – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo – che l’uomo che era in crociera, ricoverato ieri nel nostro ospedale, è risultato negativo al Covid-19. È un’ottima notizia per il diretto interessato, per tutti i passeggeri e per il personale di bordo della nave che, dopo ore di ansia, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e riprendere presto la navigazione per il luogo di destinazione”.

La nave era salpata il 5 gennaio da Venezia per fare il giro del mondo. Nelle ultime ore l’uomo di 79 di Livorno ha avuto una crisi respiratoria grave e rischiava di morire. Per sua fortuna già a bordo l’anestesista-rianimatore (questo specialista è obbligatorio per i grandi natanti transoceanici) lo ha intubato e, passando la nave in prossimità delle nostre coste, i responsabili dell’imbarcazione hanno fatto in modo che l’uomo venisse trasferito sulla terraferma e trasferito nella Rianimazione del nostro ospedale per essere meglio assistito.

“L’augurio – conclude il Sindaco Di Girolamo – è che lo sfortunato protagonista di questa vicenda adesso4 possa guarire presto”.

Com. Stam.