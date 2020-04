Palermo Elezione Commissione urbanistica – dichiarazione Consigliera comunale Milena Gentile

Ieri, 16 aprile 2020,si sono svolte le elezioni delle cariche di Presidente e Vice Presidente della Commissione urbanistica. Il Consigliere Mimmo Russo di Fratelli d’Italia è stato eletto Presidente e la Consigliera Argiroffi di OSO è stata eletta Vice Presidente.

La II Commissione è stata interessata dalla surroga della Consigliera Milena Gentile, prima dei non eletti nella lista Democratici e Popolari, seguita al provvedimento di sospensione del Consigliere Giovanni Lo Cascio.Al riguardo la Consigliera comunale Milena Gentile dichiara:

“Ritengo che sarebbe stata auspicabile una rotazione almeno parziale dei Consiglieri nelle Commissioni, al fine di un riequilibrio della rappresentanza delle forze politiche nella composizione di ognuna delle Commissioni, in specie in una Commissione così importante come quella urbanistica. Pertanto, non posso che registrare l’anomalia della composizione di questa Commissione, dove l’opposizione ha 5 componenti e la maggioranza solamente 2” Continua Gentile: “Prendo atto delle candidature dei Consiglieri Argiroffi e Russo e comunico che non intendo candidarmi né all’una né all’altra carica e, quindi, scelgo di votare scheda bianca, con la esplicita volontà di lasciare che l’opposizione si assuma la responsabilità di eleggere sia il Presidente che il Vice Presidente. Da Presidente di Emily Palermo mi sono sempre battuta per la promozione delle donne nei ruoli istituzionali, quindi, se il mio voto fosse stato decisivo per eleggere la candidata donna, avrei certamente preso parte al voto. In questo caso sarebbe stato comunque eletto il candidato più anziano per età, pertanto ho mantenuto invariata la mia posizione politica di non partecipare al voto. Mi preme sottolineare che la posizione assunta è squisitamente politica e non entra nel merito del valore delle persone”.

Infine “Mi dichiaro da subito disponibile a collaborare per il bene della nostra Città con Presidente e Vice Presidente eletti, ma non posso impedirmi di invitare tutti i componenti a mantenere i lavori di questa Commissione nell’alveo dell’istituzionalità augurandomi, per la correttezza che dobbiamo garantire alle cittadine e ai cittadini, che si scongiuri il pericolo che i Consiglieri di opposizione, che qui sono in netta maggioranza, facciano della Commissione urbanistica uno strumento di propaganda politica”.

Com. Stam./foto siti Comune