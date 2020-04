Palermo Centro Direzionale Regionale – Dichiarazione consiglieri comunali Gruppo OSO

“Per evitare nuovi scempi edilizi e ulteriore spreco di denaro pubblico pretendiamo che il Consiglio Comunale di Palermo partecipi a pieno titolo – oltre che essere costantemente informato – su tutti i passaggi in essere per la realizzazione di un centro direzionale regionale che costerebbe 500 milioni di soldi pubblici e avrebbe un forte impatto sull’assetto urbanistico della città.

Non c’è alcun “superiore interesse” che giustifichi tanta urgenza, a maggior ragione in questo preciso momento storico. Palermo starebbe (almeno in teoria) elaborando sia la variante generale al Piano Regolatore, sia il Piano della Mobilità e, malgrado ciò, la Regione, di concerto con il sindaco di Palermo Orlando, decide di non approfittare di strumenti tanto preziosi.

Scegliere la zona nord della città è già di per sé un errore grossolano che nasconde mancanza di metodo e forse qualcos’altro, considerato che sarebbe stata più opportuno la zona sud anche per intercettare i flussi di traffico in ingresso e in uscita in direzione Catania e Messina.

Riteniamo inoltre che sulla scelta della zona nord vanno anche fatte doverose riflessioni sul rischio idrogeologico, soprattutto lungo l’asse della viabilità principale (autostrada PA-TP e viale Regione Siciliana settore nord) per evitare tardive sorprese”.

Dichiarazione Consiglieri comunali Gruppo OSO, Giulia Argiroffi ed Ugo Forello

