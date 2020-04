GAMeC, Bergamo | Il giro del giorno. Un progetto online di Antonio Rovaldi

Prende avvio Il giro del giorno, un quaderno personale dell’artista Antonio Rovaldi nato dal desiderio di dare voce ai contenuti della mostra Il suono del becco del picchio, inaugurata lo scorso febbraio dalla GAMeC negli spazi dell’Ala Vitali dell’Accademia Carrara.

Rovaldi ha invitato artisti, scrittori, fotografi, paesaggisti, botanici e giornalisti ad accompagnare, con il loro sguardo, il lettore verso nuove possibili geografie che non richiedono sforzi fisici, ma soltanto uno spostamento immaginifico del nostro pensiero.

I capitoli del quaderno nascono dall’esigenza di trasformare l’esperienza di Antonio Rovaldi a New York in un modello di indagine per analizzare i confini, promuovendo una nuova consapevolezza degli spazi periferici come “luoghi di scrittura del domani”. I contributi degli autori coinvolti racconteranno attraverso immagini, testi e suoni la visione di una geografia elastica e personale, esplorando il concetto di margine inteso non solo come limite fisico ma anche come spazio mentale, soglia reale e immaginaria da varcare o confine geografico da mappare.

Partendo dal coinvolgimento degli autori che hanno partecipato al progetto End. Words from the Margins, New York City e alla pubblicazione The Sound of The Woodpecker Bill: New York City –Francesca Benedetto, Francesca Berardi, Cecilia Canziani, Anna de Manincor, Claudia Durastanti, Lorenzo Giusti, Steven N. Handel e Mario Maffi –, il quaderno si arricchirà di altre voci e altri sguardi grazie alla partecipazione, tra gli altri, di Alessandro Biggio, Linda Fregni Nagler, Michael Höpfner e Alessandra Spranzi, artisti; Diletta Colombo, libraia; Ivan Carozzi, scrittore e giornalista; Andrea Marinelli, giornalista; Francesco Zanot, critico e curatore; e Tommaso Zerbini, sound designer.

I capitoli saranno pubblicati ogni settimana, il martedì, sul sito della GAMeC alla pagina Il giro del giorno. I primi quattro capitoli – LAST STOP Una lettera a William B. Helmreich di Antonio Rovaldi; FLORES. STOP. di Massimo Grimaldi; DARE VOCE AL MEDITERRANEO di Ettore Favini e EMPTY WALLS (WAITING FOR SIMON) di Farid Rahimi – sono da oggi online a questo link.

