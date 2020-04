Agenda Urbana: completata la pubblicazione di tutti gli avvisi

“Continuiamo a lavorare per il territorio. Adesso aspettiamo la presentazione dei progetti da parte dei Comuni” – afferma il Sindaco Alberto Di Girolamo.

Dopo i primi due avvisi di Agenda Urbana pubblicati all’Albo della Regione Siciliana e a quello del Comune lilibetano a metà marzo scorso, anche tutti gli altri sono adesso ufficiali e operativi. Si tratta di ben altri 10 provvedimenti che consentono di avviare la piena esecutività dell’importante sistema urbano policentrico della Sicilia occidentale che vede aggregati i Comuni di Marsala (Capofila), Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano.

L’Organismo Intermedio Autorità Urbana Sicilia Occidentale – Comune di Marsala ha infatti approvato e pubblicato gli ulteriori avvisi sempre a valere sul PO FESR 2014/2020.

“Grazie alla Pubblicazione di tutti gli avvisi, i Comuni di Agenda Urbana possono adesso presentare i relativi progetti – precisa Alberto Di Girolamo Sindaco di Marsala, Comune capofila. Cercheremo adesso di recuperare il tempo perduto a causa della lentezza dell’apparato burocratico della Regione. Da parte del Comune di Marsala abbiamo già individuato le nostre progettualità e abbiamo già pronti i progetti da presentare che riguardano la messa in sicurezza del Lungomare Boeo (azione 5.1.1), l’acquisto di nuovi due autobus elettrici (az. 4.6.2), la sistemazione di paline elettriche e pensiline nell’intero territorio (az. 4.6.3), la realizzazione di piste ciclabili, urbana e zona sud (az. 4.6.4), la sostituzione di altri 5000 corpi illuminanti con i led (az. 4.1.3); nonché la creazione di un nuovo Asilo Nido cittadino (az. 9.3.1) e l’attuazione di importanti interventi socio-assistenziali “Dopo di Noi” (azioni 9.3.5 e 9.4.1 )”.

I Comuni di Agenda Urbana potranno beneficiare complessivamente di 70 milioni di euro e più specificatamente 18 per il Comune di Marsala, 17 per Trapani, 15 per Mazara del Vallo, 12 per Castelvetrano e 8 per Erice.

I nuovi Dieci Avvisi sono relativi alle seguenti Azioni:

4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche – € 13.179.481,00

4.1.3 Riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica – € 9.146.987,00

4.6.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto – € 6.320.001,00

4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile – € 2.363.520,00

4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti – € 1.531.915,00

4.6.4 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale – € 8.416.685,00

5.1.1 Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera – € 6.597.211,00

9.3.1 Finanziamento piani di investimento per Comuni associati per realizzare nuove infrastrutture o recuperare quelle esistenti – € 5.428.634,00

9.3.5 Piani di investimento in infrastrutture per Comuni associati e aiuti per sostenere gli investimenti privati nelle strutture per anziani e persone con limitazioni nell’autonomia – € 1.619.205,00

9.4.1 Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica dei Comuni e ex IACP per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali. – € 10.933.842,00

I Comuni avranno tempo per presentare le proposte fra i 60 e i 90 giorni e ciò secondo le scadenze indicate nei singoli avvisi.

