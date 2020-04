Zappulla (Articolo Uno): Anche durante l’emergenza coronavirus non si perda l’umanità

Conciliare il dovere all’accoglienza con il diritto alla sicurezza di tutti. Neanche il coronavirus riesce a fermare le rotte migratorie nel Mediterraneo: le cronache di questi giorni ci segnalano centinaia di persone in mare verso la Sicilia.

Come era prevedibile, a fronte della drammatica pandemia mondiale, tutte le questioni irrisolte riemergono con forza e con esse anche tutte le campagne di odio, di razzismo e di strumentalizzazione politica».

A dirlo è il segretario regionale di Articolo Uno in Sicilia Pippo Zappulla.

«Di fronte alla propaganda delle destre e dei populisti – continua Zappulla – è fondamentale, anche durante l’emergenza, mantenere salda la barra dei valori di fondo. “Restiamo Umani” abbiamo gridato negli scorsi anni contro il respingimento dei migranti, ed umani dobbiamo saper rimanere anche adesso in questa fase complicatissima. Il nemico da sconfiggere è il coronavirus e i tanti drammi che sta producendo, che non sono certo i migranti. I diritti umani universali non possono e non devono essere mai messi in discussione. Siamo consapevoli degli sforzi straordinari che il governo sta mettendo in campo, della difficoltà e delle preoccupazioni diffuse nel nostro Paese che lotta contro le conseguenze dell’epidemia. Occorre, però, individuare soluzioni che sappiano conciliare il dovere di soccorrere chi rischia la propria vita in mare con la necessità di garantire la sicurezza di tutti, a partire dai medici, dal personale sanitario e dalle forze dell’ordine. Ai cittadini, a cui si stanno chiedendo sacrifici enormi, bisogna evitare l’ennesima speculazione sui migranti e la solita odiosa e infondata contrapposizione con tanta povera gente in cerca solo di un minimo di umanità».

«Abbiamo – conclude Zappulla – riscoperto in queste settimane il diritto alla salute come qualificante e fondamentale del nostro ordinamento democratico, egregiamente rappresentato dall’impegno quotidiano del ministro della Salute Roberto Speranza. Diritto questo, indisponibile, che la Costituzione assegna per ogni individuo, al di là della sua cittadinanza. In questa direzione si attuino tutte le misure necessarie per offrire una decorosa e sicura accoglienza a chi, nonostante tutto, è costretto anche in questo giorni a scappare. Si applichino protocolli sanitari a tutela della salute e della sicurezza delle nostre comunità, specie quelle più esposte al fenomeno migratorio. E lo si faccia pretendendo ora più che mai che il fenomeno migranti sia affrontato anche in una visione europea».

