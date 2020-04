Emergenza Covid-19,Comune apre conto dedicato appello alla generosità: aiutiamo chi è in difficoltà

Altomonte (Cs), mercoledì 8 aprile 2020 – Un conto corrente solidale per sostenere le famiglie messe in ginocchia dall’epidemia del Coronavirus. Nessuno sarà lasciato solo, è l’iniziativa destinata alle persone più fragili che richiede ora come non mai tutta la generosità e la solidarietà di cui si è capaci.

Il Sindaco Gianpiero Coppola si appella ai semplici cittadini, alle associazioni, alle imprese e a quanti siano nella possibilità di fare anche una piccolissima offerta libera per aiutare il Comune a sostenere situazioni di reale bisogno.

Agevolazioni per donazioni legate all’emergenza COVID-19. Il Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 – sottolinea l’Amministrazione Comunale – prevede che le persone e gli enti non commerciali beneficeranno di una detrazione fiscale del 30%, fino a 30 mila euro, per donazioni in favore dello Stato, amministrazioni locali, istituzioni o fondazioni e associazioni senza scopo di lucro. Per le donazioni delle imprese è prevista la deduzione integrale ai fini Ires e Irap.

L’IBAN del conto intestato a Comune di Altomonte è IT88 Y070 6280 9800 0000 0137 455; la causale da utilizzare: donazione per “Solidarietà alimentare Covid-19”.

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale si aggiunge all’istituzione del fondo per gli interventi da attuare dal Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, dalla Caritas parrocchiale e dai responsabili dei settori comunali competenti e dalle risorse assegnate al Comune dalla Protezione Civile nazionale per i buoni alimentari. – (Fonte: COMUNE DI ALTOMONTE – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

Com. Stam.