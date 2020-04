Coronavirus, soggiorni gratuiti ai turisti in Sicilia per aiutare il settore

Un aiuto concreto per fare ripartire un settore vitale per la Sicilia, quello del turismo, duramente colpito dallo stop di queste settimane a causa del Coronavirus.

L‘assessore regionale al ramo, Manlio Messina, ha pensato ad una serie di misure, da proporre in giunta al più presto, per aiutare la ripartenza del settore turistico siciliano, da settimane fermo a causa dell’epidemia Covid-19, così da consentirne il rilancio quando si riapriranno le porte di hotel, ristoranti e bar al termine dell’emergenza sanitaria. L’idea di Messina sarebbe quella di regalare giornate di soggiorno in hotel ai turisti che prenoteranno in Sicilia questa estate. In pratica chi prenoterà un soggiorno di cinque giorni in un albergo siciliano ne pagherà solo tre, chi invece ne prenoterà otto, ne pagherà appena cinque e così via, in proporzione ai giorni di permanenza nell’isola. La differenza tra le giornate realmente pagate e quelle effettivamente godute sarà donata dalla Regione Siciliana. Per le agenzie di viaggio ed i tour operator invece, si pensa a sgravi fiscali.

Ciro Cardinale

CS