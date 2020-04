Coronavirus: Save the Children, giovedì 9 aprile alle ore 17 diretta Facebook per la presentazione della nuova indagine dell’Organizzazione sull’impatto del Covid-19 sui bambini e sulle loro famiglie

Intervengono alla diretta il sindaco di Bari e Presidente dell’Anci Antonio Decaro e il portavoce dell’Asvis Enrico Giovannini

A un mese dal Decreto che ha fermato l’Italia a causa del Covid–19, Save the Children presenta un’indagine che ha coinvolto centinaia di famiglie che partecipano ai programmi dell’Organizzazione in tutta Italia per capire come è cambiata la loro vita, l’impatto economico delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria che si sta trasformando sempre di più in un’emergenza sociale, l’accesso dei bambini e delle bambine alla didattica a distanza e il ruolo della scuola in questa situazione.L’indagine sarà presentata oggi, giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 17, in un evento in diretta sulla pagina Facebook di Save the Children (@savethechildrenitalia). Intervengono: Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children; Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente ANCI; Enrico Giovannini, portavoce dell’Asvis (Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile) e presidente dell’European Statistical Governance Advisory Board.

Com. Stam.