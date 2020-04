Il sostegno di Xiaomi continua con una nuova donazione e si amplifica attraverso i social con il video “Balconi”

In occasione del World Health Day, la giornata mondiale della salute che ricorre quest’anno mentre l’intero pianeta è chiamato a fronteggiare la pandemia, Xiaomi sceglie di offrire ancora una volta il proprio contributo con una nuova donazione a favore del territorio italiano, ma anche a sostegno dei principali paesi che stanno affrontando con difficoltà questo momento così delicato.

Desiderosi di far sentire la propria vicinanza e di offrire il proprio contributo per contenere le occasioni di contagio legate alla diffusione epidemiologica del virus COVID – 19, Xiaomi e la sua affiliata Xiaomi Foundation, nonché la sua partner Foresight Foundation con sede a Shanghai, donano un nuovo carico di diverse centinaia di migliaia di mascherine e materiale sanitario a livello globale. Tra i destinatari italiani il Dipartimento della Protezione Civile e alcune strutture sanitarie che stanno fronteggiando in prima linea l’emergenza.

Ma non è tutto. Xiaomi Italia vuole celebrare questa giornata importante, che cade in un momento molto particolare della vita di tutti gli italiani, con un contributo video realizzato da Vincenzo De Caro, Mi Creator tra i protagonisti di Xiaomi Studios, un progetto globale che ha l’obiettivo di esaltare la propria creatività, grazie all’utilizzo strumenti della tecnologia.

Il video, intitolato “Balconi”, racconta di come gli italiani, in questo momento di difficoltà e di lontananza fisica, riescano ad abbracciarsi e sostenersi, attraverso la musica, cantando tutti insieme dai propri balconi. Non è quindi un caso che sia stato realizzato attraverso le lenti di Mi Note 10, lo smartphone ideato per chi vuole sognare in grande e per chi crede nella bellezza dei dettagli.

A questo link il video “Balconi” visibile su Facebook e Youtube di Xiaomi Italia.

Com. Stam.