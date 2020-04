Figuccia: (Udc): “Bisogna pensare a una graduale ripartenza delle piccole/medie imprese”

Per far fronte all’emergenza economica dovuta al coronavirus il Governo nazionale ha emanato diversi provvedimenti tra cui quello relativo al sostegno delle imprese. Ricordo infatti che a seguito del decreto emanato dal Governo molte attività non considerate necessarie sono dovute rimanere chiuse da circa un mese.

Per loro la soluzione trovata è quella di erogare la cassa integrazione in deroga. La domanda di cassa integrazione può essere presentata a partire da ieri 7 aprile. Se da un lato grandi aziende pubbliche di servizi pur potendone fare a meno hanno avuto facile accesso alla cassa integrazione, le piccole attività stanno riscontrando problemi per potervi accedere. La situazione attuale è che le piccole aziende non hanno reali risorse per affrontare questo drammatico periodo. Oltre ad un aiuto immediato e concreto da parte dello stato è forse opportuno pensare a una possibile ripartenza della produzione di queste attività. È passato più di un mese da quando l’emergenza Coronavirus ha imposto delle misure per evitare ogni forma di contagio e molti piccoli imprenditori si sono trovati a dover chiudere la propria attività. La salvaguardia della salute dei siciliani resta la priorità ma bisogna anche salvaguardare le piccole imprese. Non possiamo rischiare che questa nuova crisi affossi totalmente la nostra economia. È opportuno pensare a una graduale ripartenza nel totale rispetto delle norme di tutela e sicurezza dei lavoratori. Proprio per questo motivo ho deciso di presentare un ordine del giorno all’ Assemblea regionale siciliana. – A dichiararlo è l’on. Vincenzo Figuccia deputato Udc all’Ars e leader del Movimento Cambiamo La Sicilia –

Com. Stam.