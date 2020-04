Coronavirus: Lvs Group sostiene la #SpesaSolidale a Campofelice di Roccella

Termini Imerese – Dopo la donazione a sostegno della #SpesaSolidale a favore della città di Termini Imerese, il Gruppo Lvs ha deciso di sostenere anche la #SpesaSolidale nella città di Campofelice di Roccella, dove la società gestisce un impianto di selezione e avvio al recupero della plastica.

La donazione è stata fatta al Comune di Campofelice di Roccella, alla Protezione Civile locale e al Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana. Le somme sono destinate all’acquisto di beni di prima necessità.

Ci sembrava doveroso – spiega il direttore Gaetano Rubino – estendere la nostra solidarietà all’altra città in cui operiamo. Siamo legati al nostro territorio e per questo vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie che in questo particolare momento si trovano in difficoltà. Siamo consapevoli che possiamo superare la crisi determinata dal coronavirus solo insieme, sia dal punto di vista sanitario sia da quello economico. Se tutti rispettiamo le limitazioni imposte dalle autorità e se tutti ci aiutiamo ce la faremo”.

Lvs Group, con le sue società, gestisce tre impianti (due a Termini Imerese e uno a Campofelice di Roccella) per l’avvio al recupero della raccolta differenziata proveniente da comuni, aziende pubbliche e private della Sicilia. In particolare seleziona i rifiuti in plastica, carta e cartone, vetro, metalli, legno per trasformarli nuovamente in materia prima riciclata.

