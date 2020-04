Sifus Campagna Irrigua 2020 ed emergenza COVID-19

Sull’avvio della Campagna Irrigua 2020 ed emergenza COVID-19, il Sifus è preoccupato dagli effetti devastanti sulla salute, nonché economici per le famiglie e per la società, derivanti dal contagio del Covid-19.

E data l’importanza dei decreti ministeriali tra cui il DPCM 04-03-2020 contenente le disposizioni per garantire le attività essenziali, tra cui le Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali e considerato che sin da quando sono stati istituiti i Consorzi di Bonifica, sono ritenuti strumenti essenziali per favorire e garantire il ciclo biologico agroalimentare; si ravvisa la necessità di dover espletare tutte le attività propedeutiche alla manutenzione ordinaria di stagione, per garantire il servizio irriguo all’utenza consortile, mediante l’assunzione del personale dipendente a tempo determinato titolari di garanzie occupazionali a partire dai 151isti e via via con i 101isti e 78isti, secondo necessità territoriali, considerato che solitamente tali attività vengono eseguite per la maggior parte in ambienti aperti e a grande estensione. Riscontrata la carenza di organico tale da creare gravi disfunzioni alle attività consortili e che l’agricoltura risulta essere in ginocchio per i balzelli Consortili e che il servizio all’utenza va reso per evitare, peraltro, che le scorte alimentari diventino insufficienti, provocando ulteriori disfunzioni al sistema agroalimentare e che gli effetti possano ritenersi concausa di tensioni sociali, favorendo atteggiamenti di disordine pubblico; riscontrato che per poter garantire il buon funzionamento dei Consorzi di Bonifica attualmente in forte affanno per debiti e scarsità delle attività a seguito della ridotta e scadente rete infrastrutturale, chiede a tutti gli organi destinatari della missiva, di avviare tutte le attività necessarie al ripristino delle funzioni consortili mediante scelte strategiche e se servono anche misure straordinarie, ivi comprese le assunzioni di personale a tempo determinato, condividendo con OO.SS. e OO.DD. maggiormente rappresentative, l’istituzione di un

tavolo di crisi urgente, anche in teleconferenza, per garantire già nell’immediato il miglior aiuto sociale dei Consorzi di Bonifica in supporto alle strategie di Governo regionale ed assessoriale messe in campo in tema approvvigionamento agroalimentare dell’isola. Ritenendo di fondamentale importanza in questa fase

delicata della storia contemporanea, la necessità di dover spingere sull’acceleratore per far approdare in aula all’Ars la riforma dei Consorzi di Bonifica, utile a garantire efficienza, efficacia e continuità dei servizi, non solo per abbassare i costi consortili agli agricoltori e restituire competitività al settore, ma soprattutto per garantire il corretto fabbisogno alimentare della specie umana ed animale!

Com. Stam.