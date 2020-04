Sicilia; Ex Pip e Asu; Figuccia (Udc) :”inammissibile pretendere recupero ore di lavoro dagli operatori”

Palermo, 4 aprile 2020 “In questo momento drammatico in cui vige l’obbligo di stare a casa per la salvaguardia della salute pubblica, ritengo inammissibile pretendere il recupero ore di lavoro dagli operatori Ex Pip e Asu, impiegati in svariati Enti Regionali.

Ribadisco un concetto da me espresso nel marzo scorso e rafforzato dalla pubblicazione del DL 18/2020 che prevede tutele nei confronti dei lavoratori.

Il recupero delle ore, quindi, oltre a violare la normativa vigente, rappresenterebbe un’ulteriore discriminazione verso uomini e donne che, ancora oggi svolgono attività lavorativa per conto dell’Amministrazione regionale senza essere contrattualizzati.

Ancora oggi, infatti, dopo un ventennio, gli operatori in questione risultano percettori di un sussidio utile alla loro sopravvivenza.

Considerando lo stato di emergenza che viviamo attualmente, dobbiamo avere tutti un senso di responsabilità che ci impone di collaborare al fine di uscire da questo incubo, per cui ritengo opportuno che operatori Ex Pip e Asu siano esentati dall’attività lavorativa per causa di forza maggiore, senza obbligo di recupero ore una volta rientrati presso gli Enti per cui prestano servizio”.

– Lo ha dichiarato Vincenzo Figuccia deputato Udc all Ars e leader del Movimento CambiAmo la Sicilia –

Com. Stam.