Un medico di base aggredisce un anziano. E’ accaduto a Calimera – VIDEO

Accade a Calimera, in provincia di Lecce. Le drammatiche immagini di un medico di base che prende a calci e pugni un povero anziano stanno facendo il giro dei social network e il video è stato condiviso da tantissimi utenti.

Quali siano i motivi che hanno scatenato la sua ira non è dato sapere, almeno per ora. Ma le immagini che arrivano da Calimera, immortalano la violenza. Il video riprende la scena di una lite, appena fuori dallo studio del medico, il cui volto è coperto dalla mascherina protettiva che si indossa in queste settimane di pandemia da coronavirus. A quanto è dato sapere dai media locali, l’anziano era andato dal medico per chiedere spiegazioni su una ricetta per accertamenti diagnostici che non sarebbe stata accettata. Il poveretto si lamenta di un farmaco prescritto che non avrebbe fatto effetto. Quando l’anziano ha insistito il medico lo ha aggredito brutalmente fino a farlo cadere per terra inveendo contro l’anziano e poi ha continuato a colpirlo con calci e pugni. Sul posto, ambulanza e carabinieri. La Asl sta valutando i provvedimenti da assumere nei confronti del medico. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, di certo c’è il clima di forte stress e pressione nel quale vivono, ormai da settimane, i medici e gli infermieri di tutto il Paese. Ecco la clip: https://youtu.be/r9O_C4up_ZA

Giovanni D’AGATA

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”