Stare bene a casa, praticando il buonumore benessere psicofisico,antidoto a malattie consigli online esperti Terme Sibarite

Cassano allo Jonio (Cs), giovedì 2 aprile 2020 – È scientificamente provato: quando siamo giù di morale o, addirittura, in uno stato depressivo, il nostro organismo è più esposto alle malattie.

L‘antidoto alla tristezza e alla paura, sentimenti più che plausibili in questo momento, resta, quindi, il buonumore. Il segreto sta nella focalizzazione: stare a casa (e bene con i consigli dei nostri esperti) è tutt’altra cosa rispetto al chiudersi in casa.

A presentare la seconda tappa della campagna di sensibilizzazione e prevenzione OCCHIO ALLA SALUTE è l’Amministratore Unico Domenico Lione che coglie l’occasione per ringraziare tutto lo staff aziendale per lo spirito di squadra e di collaborazione che continua a dimostrare in questo percorso di responsabilità sociale e di promozione portato avanti da Terme Sibarite.

Si continua con i consigli della psicologa Alessandra Aggazio, tra gli esperti della squadra del complesso termale nel cuore del centro storico di Cassano Jonio.

L’emergenza Coronavirus – sottolinea la Aggazio – ci ha confinati nelle nostre abitazioni. Il nostro tempo si è dilatato e non ha più le scansioni solite di un fare conosciuto e abitudinario: è come essere in una enorme bolla. La sensazione che si sta provando è di vivere limitatamente la propria libertà. Ma c’è una libertà che non è violabile ed è la capacità di amarsi, di amare ed essere amato. È nella libertà e non nella costrizione, che l’uomo esprime la sua grande potenzialità riparativa e creativa. È vero – sottolinea la Aggazio – che con l’emergenza Coronavirus non possiamo accedere al mondo esterno e uscire di casa come siamo abituati a fare, possiamo però dedicare il nostro tempo ad attività sicuramente più preziose per la nostra crescita, esplorando maggiormente il nostro mondo interno. Cogliamo, dunque, l’occasione per costruire delle nuove routine mentali e comportamentali che possano generare un benessere profondo. La sensazione di paura – aggiunge – crea in noi una sorta di dipendenza. Se si pensa al virus di continuo, si rischia di creare inevitabilmente una dipendenza dalla paura, attivando nel nostro organismo dei meccanismi che indeboliscono, significativamente, il nostro sistema immunitario: le cellule immunitarie diventano un bersaglio dei messaggi nervosi.

Praticare il silenzio appena svegli; vestirsi di un bel sorriso per stimolare pensieri e stati d’animo; imparare ad amarsi e a prendersi cura di se stessi; rendersi consapevoli delle proprie potenzialità, entusiasmarci per i nostri successi, mettere da parte il vittimismo. Ecco alcuni consigli pratici per ritrovare il buonumore e migliorare, quindi, la salute.

Educazione alimentare, prevenzione e informazione, benessere psicofisico, dopo i consigli del terapista e della psicologa arriveranno anche quelli della nutrizionista, tra le figure che impreziosiscono l’esperienza e l’offerta delle Terme Sibarite.

