Pantelleria, il Sindaco Campo: “Stiamo valutando le richieste di sostegno che provengono dai vari settori produttivi dell’isola”.

In questi giorni di grave preoccupazione e fermo delle attività produttive, l’Amministrazione Comunale sta ricevendo molte richieste, proposte e sollecitazioni per avviare un programma di sostegno per quanti stanno accusando gravi perdite economiche sull’isola.

Stiamo lavorando per valutare le varie soluzioni necessarie per tutti i settori produttivi ed in particolare per quello turistico, tanto importante per l’economia di Pantelleria, in attesa che il Governo nazionale e regionale avviino i loro processi di sostegno ed aiuto come già avvenuto per i bisogni primari delle famiglie.

La principale occupazione dell’Amministrazione Comunale e di tutti gli Uffici, in questi giorni, è proprio quella di verificare le possibilità di applicare facilitazioni che coprano il periodo di inattività forzata delle aziende, sicuri che dagli Enti superiori ci sarà a breve una risposta a queste impellenti esigenze.

La nostra intenzione, in questo momento difficile per tutti, è proprio di non lasciare indietro nessuno.

Il Sindaco Vincenzo Campo